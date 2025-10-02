Qui, 02 de Outubro

MUNDO

Gripe aviária: Argentina se autodeclara livre da doença à OMSA

Segundo o documento remetido, todas foram medidas adotadas de acordo com o protocolo sanitário para a para contenção e erradicação do vírus

Argentina se autodeclara livre da gripe aviária  - Foto: Freepik/Reprodução

O Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade Agroalimentar (Senasa), da Argentina, declarou o fim do surto de gripe aviária de alta patogenicidade registrado em agosto em Los Toldos, na província de Buenos Aires.

Com a conclusão das ações de abate, enterramento, limpeza e desinfecção e após 28 dias sem novos casos, o órgão enviou à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) o relatório de autodeclaração de país livre da doença, restabelecendo as condições para o comércio internacional de produtos avícolas, informou o Senasa, em nota.

Segundo o documento remetido à OMSA, todas as medidas adotadas seguiram os protocolos sanitários internacionais para contenção e erradicação do vírus. A divulgação dos dados, afirma o Senasa, "reforça a transparência dos procedimentos e a confiança dos mercados importadores no sistema de vigilância argentino".
 

