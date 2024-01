A- A+

Saúde Gripe aviária: autoridades de saúde confirmam 1ª morte de um urso polar pela doença O óbito do animal foi confirmado em dezembro de 2023 pelo Departamento de Conservação Ambiental do Alasca

Autoridades do Alasca confirmaram a morte de um urso polar pelo vírus da gripe aviária H5N1. Este é o primeiro registro do tipo, o que confirma que o agente infeccioso está se espelhando para as partes mais remotas do planeta.

O óbito do animal foi confirmado em dezembro de 2023 pelo Departamento de Conservação Ambiental do Alasca. Mas o animal foi encontrado morto dois meses antes, em outubro, perto de Utqiagvik, a comunidade mais ao norte dos Estados Unidos.

“Este é o primeiro caso relatado [de gripe aviária] de um urso polar, em qualquer lugar", disse Bob Gerlach, veterinário estadual do Alasca, ao site Alaska Beacon. Segundo ele, embora os ursos polares normalmente se alimentem de focas, é provável que o urso estivesse comendo cadáveres de pássaros infectados quando contraiu o vírus.

No entanto, o urso não precisaria ter comido diretamente uma ave infectada para ficar doente. "Se um pássaro morre disso, especialmente se for mantido em um ambiente frio, o vírus pode ser mantido por um tempo no ambiente", explicou Gerlach.

Para especialistas, a morte de um animal da espécie não foi surpreendente, considerando que ursos-negros e ursos pardos também morreram do vírus H5N1. É possível que mais ursos polares tenham sucumbido à gripe aviária, em lugares remotos fora da visão das pessoas para registrar os eventos.

O atual surto de H5N1 começou em 2021 e matou milhões de aves selvagens e milhares de mamíferos ao redor do mundo. No Chile, por exemplo, quase nove mil animais marinhos morreram por causa da doença

A gripe não é só uma doença de aves, alertou a especialista. "As áreas polares são particularmente vulneráveis à gripe aviária porque contêm muitos animais que não são encontrados em nenhum outro lugar do mundo e que nunca foram expostos a vírus semelhantes", pontuou. "Também estão entre os lugares mais afetados pelo colapso climático."

Por que a gripe aviária em mamíferos preocupa?

A gripe aviária é uma doença causada por uma cepa do vírus Influenza, neste momento a H5N1, que circula entre aves. Algumas dezenas de infecções em humanos são registradas a cada ano, porém sempre por meio do contato próximo com o animal infectado, e nunca entre pessoas.

No entanto, o recorde de casos entre aves nos últimos anos, a expansão do vírus para localidades onde antes não havia infecções, como a América do Sul, e o registro inédito de contaminações entre mamíferos têm preocupado especialistas.

— Se o vírus ficasse restrito só a aves, traria uma preocupação menor, mas ele foi transmitido para algumas espécies de mamíferos e, depois, entre eles. Isso aumentou a preocupação, porque nós somos mamíferos e mostra que o vírus tem capacidade adaptativa. Se ele conseguir se adaptar aos humanos, estão dados os ingredientes para uma potencial nova pandemia — disse o infectologista Esper Kallás, diretor do Instituto Butantan, em entrevista recente ao Globo. Além dos casos nos animais marinhos, em outubro do ano passado as autoridades da Espanha foram notificadas sobre um surto de gripe aviária em uma fazenda de visons, mamíferos criados para a fabricação de casacos. Foi o primeiro registro de transmissão entre mamíferos.

Tire as principais dúvidas sobre a gripe aviária.

Qual o risco para seres humanos?

No momento, ele é considerado baixo porque o H5N1 não se transmite de uma pessoa para outra e sim pelo

contato direto com aves mortas ou doentes. Ainda assim, o risco de transmissão é pequeno. Porém, como a doença é altamente letal, é preciso cuidado máximo.

Qual a taxa de letalidade em seres humanos?

De 2003 a abril de 2023, 874 pessoas foram infectadas no mundo e a taxa de letalidade foi de 54%, muito alta.

Por que é considerado de potencial pandêmico?

Porque os vírus influenza têm elevada taxa de mutação e o H5N1 pode sofrer alguma alteração que o torne mais transmissível para seres humanos. Como esses vírus são transmitidos por via respiratória, seu potencial é explosivo.

Existe vacina para a gripe aviária?

Sim. Existe um protótipo de vacina para seres humanos, que poderia ser produzida em maior escala, em caso de necessidade. Esta semana, o Instituto Butantan anunciou que acertará com o Ministério da Saúde a realização de testes clínicos da vacina contra a gripe aviária para seres humanos que pretende produzir este ano em resposta à chegada do vírus ao Brasil.

E as vacinas contra a gripe disponíveis oferecem proteção contra o H5N1?

Não. Mas são eficientes para evitar os vírus influenza que circulam este ano no Brasil, têm causado grande número de casos de gripe e deixam a população mais vulnerável a doenças infecciosas. Até agora a cobertura vacinal está baixíssima devido à pouca adesão da população ao imunizante disponível nas unidades de saúde.

