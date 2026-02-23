A- A+

Saúde Gripe aviária: Butantan fará estoque da matéria-prima de candidata à vacina Imunizante está em fase de análise que verifica sua segurança e eficácia; outros países mantêm reserva semelhante para se proteger de epidemias

O Instituto Butantan produzirá um estoque estratégico com a matéria-prima (Insumo Farmacêutico Ativo, o IFA) da vacina para gripe aviária, atualmente em desenvolvimento pela instituição.

O diretor do Butantan, o médico infectologista e pesquisador Esper Kallás, afirmou que a produção começará assim que for concluída a fabricação sazonal do imunizante para gripe — feito pelo Butantan e encaminhado aos postos de saúde pelo Programa Nacional de Imunização (PNI).

A instituição paulista comemorou 125 anos de existência em um evento realizado hoje.

— Provavelmente, até o fim desta semana, vamos finalizar a inclusão de todos os participantes do estudo fase 1/2 e, com isso, temos o corpo de informações o suficiente para já estabelecer um estoque estratégico, caso comece a transmissão em todo o mundo — afirmou Kallás. — O estoque estratégico pode ser muito grande porque é a mesma planta da vacina da influenza. Ao acabar, faremos essa produção (da gripe) para o estoque estratégico.

O volume de doses, afirmou o diretor do Butantan, ainda não está definido. Contudo, a área de produção foi capaz de preparar, neste ano, 70 milhões de doses de imunizantes para Influenza.

Vale dizer, porém, que as produções passam por etapas diferentes e que a vacina da gripe aviária requer duas doses de aplicação, enquanto a da gripe "comum" apenas uma.

A manutenção de estoques estratégicos de vacina, mesmo quando são "candidatas" figura como uma forma de proteger o país em momentos de emergências de saúde em que é preciso dar respostas rápidas ao avanço de uma infecção.

Locais da Europa e também os Estados Unidos mantém estoques de cepas de gripe aviária.

A vacina, conforme anunciou o Butantan anteriormente, é para a Influenza A (H5N8) e deverá ser ministrada em duas doses, com intervalo de 21 dias.

Primeiro, foram incluídos adultos de 18 a 59 anos, por último pessoas acima de 60 anos.

Novo terreno

No evento também foi anunciado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) a doação de um terreno de 46 mil metros quadrados no bairro do Jaguaré, na região do Instituto, ambos na Zona Oeste paulistana.

A ideia é que o espaço esteja também focado no desenvolvimento de imunobiológicos. O projeto de construção, diz o Instituto Butantan, está em fase de desenvolvimento.

