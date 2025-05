Gripe aviária: conheça sintomas, formas de transmissão e tratamento

A- A+

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmou o primeiro caso de gripe aviária em granjas comerciais do Brasil em comunicado nesta sexta-feira. Desde que o vírus da influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) foi detectado no país, em maio de 2023, o agente estava restrito a aves silvestres.

De acordo com a pasta, o caso foi identificado num estabelecimento em Montenegro, município do Rio Grande do Sul. Medidas de contenção previstas no Plano de Contingência Nacional do Setor Saúde para Influenza Aviária foram tomadas, como o abatimento dos animais para evitar a disseminação do vírus.

A gripe aviária diz respeito a um conjunto de cepas do vírus influenza que geralmente circulam entre aves, mas causam casos esporádicos em outras espécies. No Brasil, foi detectada pela primeira vez em maio de 2023 em aves silvestres.

Não existe registro de disseminação entre humanos. No entanto, pessoas são contaminadas esporadicamente devido ao contato com o animal infectado. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), de 2003 até o fim do ano passado foram registrados 939 casos humanos de gripe aviária em 24 países, dos quais 464 evoluíram para a morte (49%).

Por isso, ainda que tenha uma alta letalidade, Rosana Richtmann, médica do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo, reforça que o risco para a população geral é baixo:

— O risco e o impacto para os brasileiros hoje é muito mais comercial do que de saúde propriamente dito. A princípio, o vírus da gripe aviária não foi feito para contaminar o humano, nós não somos bons para esse vírus, não temos receptores para ele — diz.

Ela explica que é necessário que o patógeno acumule mutações para que se torne adaptado à transmissão entre humanos, o que poderia dar início a uma nova pandemia. Embora seja uma preocupação, devido à expansão do vírus, ainda não é uma realidade.

Sintomas

Mesmo assim, é possível se infectar pelo contato com a ave doente, um risco especialmente para os trabalhadores de granjas e fazendas. Nesse sentido, segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC), os sintomas costumam envolver:

Vermelhidão ocular (conjuntivite);

Sintomas respiratórios superiores leves semelhantes aos da gripe;

Pneumonia que requer hospitalização;

Febre ou sensação de febre*;

Tosse;

Dor de garganta;

Nariz escorrendo ou entupido;

Dores musculares ou no corpo;

Dores de cabeça;

Fadiga;

Falta de ar ou dificuldade para respirar.

Outros sinais e sintomas menos comuns incluem diarreia, náusea, vômito ou convulsões. A febre nem sempre está envolvida.

Transmissão

Segundo a autoridade, as aves infectadas expelem o vírus por meio de sua saliva, mucosas e fezes. Humanos podem ser contaminados quando o vírus entra nos olhos, nariz ou boca ou é inalado. Isso pode ocorrer quando o vírus está no ar em gotículas pelo contato próximo ao animal ou quando uma pessoa toca em algo contaminado e depois encosta na boca, nos olhos ou no nariz.

Tratamento

O tratamento da gripe aviária pode envolver o medicamento antiviral usado para a gripe humana oseltamivir, conhecido pelo nome comercial “Tamiflu”. Quando usado, ele é tomado por via oral duas vezes ao dia por 5 dias, nos casos de pacientes que não estão doentes o suficiente para serem hospitalizados.

Já os que precisam ser internados podem utilizar o remédio por mais de 5 dias, segundo os CDC, de acordo com a devida avaliação médica da gravidade do caso.

Veja também