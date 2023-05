Gripe Aviária: CPRH suspende, temporariamente, o recebimento de animais silvestres e marinhos

A- A+

A Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) de Pernambuco suspendeu temporariamente o recebimento de animais silvestres oriundos de fiscalização, entrega voluntária e de animais marinhos. A medida foi tomada devido ao estado de emergência zoosanitária em todo território nacional, causado pela Influenza Aviária (IA) nas aves silvestres. As únicas exceções são animais do continente provenientes de resgates que estejam feridos e precisando de assistência médica.



A medida busca proteger a biodiversidade dos 1.400 animais domiciliados no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras Tangara).



De acordo com a Portaria nº 587, de 22 de maio de 2023, do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), o estado de emergência é válido emtodo o território nacional, por 180 dias, em função da detecção da infecção pelo vírus da influenza aviária H5N1, de alta patogenicidade (IAAP) em aves silvestres no Brasil.



A medida tem o objetivo de evitar que a doença chegue na produção de aves de subsistência comercial e também preservar a fauna e a saúde humana.

"Diante desse quadro, estamos tomando as medidas cabíveis e possíveis para assegurar a biossegurança das pessoas que trabalham no Cetras, bem como dos animais que ali se encontram em processo de reabilitação para que, posteriormente, sejam devolvidos à natureza”, explicou o diretor-presidente da CPRH, José de Anchieta dos Santos.

Segundo o gestor da Unidade de Gestão de Fauna, Iran Vasconcelos, diversas aves migratórias marinhas estão sendo encontradas mortas nas praias do litoral pernambucano. O trabalho de recolhimento e resgates desses animais, vivos ou mortos, está sendo realizado pelo pessoal da Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado de Pernambuco (Adagro).

