Gripe aviária: governo descarta 3 casos suspeitos; outros 4 ainda estão em investigação

O Ministério da Agricultura e Pecuária afirmou na noite desta segunda-feira (19) ter descartado três suspeitas de gripe aviária que estavam em análise pela pasta: em Triunfo (RS), Nova Brasilândia (MT) e Grancho Cardoso (SE), todos locais de produção para subsistência familiar. Outros quatro casos estão em análise, de acordo com o ministério. Duas investigações são em plantas comerciais, em Ipumirim (SC) e Aguiarnópolis (TO). Outras duas suspeitas são investigadas em aves de subsistência em Estância Velha (RS) e em Salitre (CE).

Até o momento, há apenas um caso confirmado de gripe aviária em granja comercial no País, em Montenegro, em um matrizeiro (criação de matrizes) de aves na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, conforme dados da plataforma de Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves, do Ministério da Agricultura.

Durante entrevista coletiva em Brasília para falar da situação de emergência zoossanitária da gripe aviária, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, disse que o sistema sanitário do País está acompanhando com "lupa elevada" sobre eventuais suspeitas da doença.

"O mercado terá confiança de que o Brasil voltará a ter o status de livre de gripe aviária, por transparência", declarou o ministro, ao reforçar a "robustez e força" dos sistema de proteção brasileiro.



'Inevitável'

Fávaro classificou como "inevitável" a entrada da gripe no plantel comercial brasileiro. Ele reforçou que há máxima segurança no sistema de proteção brasileiro. "Não existe sistema de defesa sanitário no mundo como o do Brasil", declarou.

O ministro disse ainda que a gripe aviária circula no mundo desde 2006, mas pelo "sistema robusto" interno, de proteção, a influenza aviária não havia entrado aqui. "No Brasil gripe aviária entrou em plantel comercial dois anos depois de casos em aves silvestres", afirmou Fávaro.

O secretário adjunto de Comércio e Relações Internacionais, Marcel Moreira, disse que foram recebidas manifestações de 11 países sobre restrições ao frango brasileiro. México, Coreia do Sul, Chile, Canadá, Uruguai, Malásia e Argentina suspenderam as compras de todo Brasil. Cuba e Bahrein suspenderam compras de frango do Rio Grande do Sul, enquanto o Japão suspendeu as importações oriundas do município de Montenegro.

Regionalização

Há também expectativa de que os países possam regionalizar a restrição ao frango brasileiro antes de 28 dias. Ainda não houve tempo de concluir o protocolo de regionalização com a China. Ou seja, focalizar a restrição apenas à área onde foi identificado o caso.

Já Cingapura comunicou a suspensão de compras de frango em um raio de dez km do local onde ocorreu a notificação. O Brasil parou ainda de certificar exportações de frango brasileiro para China e União Europeia.

Fávaro reforçou que não há risco de contaminação de gripe aviária pelo consumo de aves e ovos.

Trabalhadores isolados

A expectativa é de que hoje seja concluída a desinfecção da granja em Montenegro. Os trabalhadores da granja estão isolados e sendo monitorados.

Ele reforçou que o Brasil pode declarar o fim da emergência zoossanitária da gripe aviária após 28 dias, se não houver notificação de outro caso. "A partir de quarta-feira (20) começa a ser contabilizado 28 dias de conclusão de foco de gripe aviária", disse.

Fávaro negou a necessidade de eventual complementação orçamentária para a emergência zoossanitária. "Neste momento, não há necessidade de reforço orçamentário."

Ao ser questionado, o ministro reforçou que não haverá perda de comércio com restrição de exportações para o Japão. Ele disse que o ministério busca revisar protocolos acordados com países para regionalização de restrições. Ou seja, não ampliar a suspensão para todo o País, após a notificação em um único ponto "À medida que haja contenção da IAAP (influenza aviária de alta patogenicidade), é possível que importadores migrem para regionalização", mencionou Fávaro.

