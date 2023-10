A- A+

Sul Gripe aviária mata 164 mamíferos marinhos no sul do país Os animais foram encontrados ao longo de 45 km da costa do Rio Grande do Sul

Pelo menos 164 lobos e leões-marinhos foram encontrados mortos nas praias de um município do Rio Grande do Sul devido à gripe aviária, anunciaram nesta sexta-feira (20) autoridades locais.

Nos últimos dias, foram recolhidas carcaças de 164 lobos e leões-marinhos, informou à AFP a Prefeitura de Santa Vitória do Palmar, que atribuiu a morte dos animais ao vírus da gripe aviária.

Os animais foram encontrados ao longo de 45 km da costa e estão sendo enterrados, para prevenir novas infecções, ressaltou a Prefeitura. O local fica a cerca de 20 km da fronteira com o Uruguai, onde foi reportada recentemente a morte de cerca de 400 lobos e leões-marinhos, também atribuída à gripe aviária.

O Ministério da Agricultura e Pecuária anunciou no começo do mês o primeiro foco da doença em mamíferos marinhos do país, na praia do Cassino, também no Rio Grande do Sul. O Brasil, no entanto, mantém o status de país "livre da influenza aviária, por não haver registro da doença na produção comercial", ressaltou o governo.

Países como Peru, Chile e Argentina também registraram mortes em sua fauna marinha devido ao vírus, que causa graves problemas musculares, neurológicos e respiratórios. Embora o contágio em seres humanos seja incomum, autoridades recomendam que as pessoas não se aproximem de animais mortos ou doentes, e que mantenham os animais de estimação afastados dos focos.

Veja também

Bolsa de Valores Wall Street pode ser influenciada por riscos geopolíticos