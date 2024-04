A- A+

vírus Gripe aviária: OMS alerta para risco do consumo de leite fresco depois do surto em vacas nos EUA Até que existam mais estudos sobre o assunto, a organização aconselha a ingestão apenas de leite pasteurizado

Na semana passada, a A FDA, agência que regula alimentos e medicamentos nos Estados Unidos, disse que encontrou fragmentos do vírus H5N1, da gripe aviária, em amostras de leite testadas no país. No início do ano, autoridades federais já haviam comunicado sobre a circulação do vírus em rebanhos de vacas leiteiras no país.

Ainda não está claro se o vírus da gripe aviária pode ser transmitido pelo consumo de leite, mas como essa é uma forma já conhecida da transmissão de outros patógenos, a Organização Mundial da Saúde (OMS) contraindica o consumo de leite fresco.

"Muitos patógenos zoonóticos perigosos podem ser transmitidos através do leite não pasteurizado, e a FAO e a OMS aconselhamos vivamente o consumo apenas de leite pasteurizado e evitar o consumo de leite cru", afirma a OMS em documento publicado na última sexta-feira (26).3

Até o fim da semana passada, autoridades de saúde nos EUA não tinham certeza sobre o consumo do produto pasteurizado. Mas testes iniciais não encontraram o H5N1 vivo em amostras de leite coletadas do comércio varejista. Isso indica que o processo de pasteurização neutraliza o agente patogênico e que o leite nas prateleiras das lojas permanece seguro, apesar de um surto do vírus entre vacas leiteiras.

“Estes resultados reafirmam a nossa avaliação de que o fornecimento comercial de leite é seguro”, disse a FDA em comunicado publicado online.

Em relação ao risco de transmissão do vírus dos animais para humanos, a OMS afirma que vacas leiteiras infectadas com H5N1 apresentam cargas virais elevadas no leite e, portanto, podem ser um fonte de exposição para pessoas em contato próximo com eles. A recomendação é que pessoas que estiverem em contato com esses animais utilizem equipamentos de proteção individual apropriados, redobrem os cuidados com a higiene pessoal e outras medidas de biossegurança.

