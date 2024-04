A- A+

Gripe aviária Gripe aviária: pessoa é infectada nos EUA após contato com gado com a doença O caso de H5N1 em humano é mais um aspecto preocupante de um surto global que devastou populações de animais marinhos e, recentemente, foi detectado em vacas leiteiras

Uma pessoa no estado americano do Texas foi diagnosticada com gripe aviária após contato com vacas leiteiras supostamente infectadas, segundo informações divulgadas por autoridades locais nesta segunda-feira (1º). O anúncio é mais um aspecto preocupante do surto que afetou milhões de aves e mamíferos marinhos em todo o mundo e, mais recentemente, foi identificado em rebanhos bovinos nos Estados Unidos.

O vírus foi identificado nas vacas leiteiras e também no paciente do Texas é a mesma versão do H5N1, um subtipo de influenza, que circula em aves norte-americanas. De acordo com os dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC, na sigla em inglês), o principal sintoma do paciente foi conjuntivite. O indivíduo está sendo tratado com antiviral e se recuperando.

O CDC está trabalhando com departamentos estaduais de saúde para monitorar outras pessoas que possam ter estado em contato com aves e animais infectados. Apesar da preocupação, as autoridades afirmam que, a princípio, não há sinais de que o vírus tenha evoluído de forma a se espalhar mais facilmente entre humanos. E, portanto, o risco para o público em geral permanece baixo.

Mas testes e análises ainda estão em andamento e há muitas perguntas sem resposta. Este é o segundo caso de gripe aviária H5N1 em pessoas nos Estados Unidos. O primeiro foi registrado em 2022.

O que é a gripe aviária?

A gripe aviária é um grupo de vírus da gripe adaptados principalmente às aves. O vírus específico destes novos casos, denominado H5N1, foi identificado pela primeira vez em 1996 em gansos na China e em pessoas em Hong Kong em 1997.

Em 2020, uma nova forma altamente patogênica de H5N1 surgiu na Europa e espalhou-se rapidamente por todo o mundo. Nos Estados Unidos, afetou mais de 82 milhões de aves de criação, o pior surto de gripe aviária na história do país.

Desde que o vírus foi identificado pela primeira vez, também ocorreram casos esporádicos em pessoas de outros países. Em 2023, ocorreram 248 casos de pessoas infectadas pelo vírus H5N1 e 139 mortes, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Mas a grande maioria resultou de contato direto e prolongado com aves.

O H5N1 ainda não parece ter se adaptado para se espalhar de forma eficiente entre as pessoas, dizem especialistas.

Veja também

REDE SOCIAL Família imperial do Japão estreia no Instagram para se aproximar do público jovem