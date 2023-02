Gripe aviária: situação é "preocupante", alerta OMS após casos de H5N1 serem detectados em humanos

A- A+

A Organização Mundial da Saúde (OMS) está acompanhando de perto os casos de gripe aviária causado pelo vírus H5N1 em humanos no Camboja. No país, foram detectados dois casos da doença, ambos na mesma família, incluindo uma morte.

Uma menina de 11 anos morreu na quinta-feira (23), e as autoridades de Saúde local começaram a testar 12 pessoas de sua família, diagnosticando também o pai da criança.

Segundo a OMS, nas últimas semanas, houve vários relatos de mamíferos, incluindo visons, lontras, raposas e leões-marinhos, infectados com a gripe aviária H5N1.

"Estamos em estreita comunicação com as autoridades do Camboja para entender mais sobre o surto. As investigações de campo estão em andamento. A situação global do H5N1 é preocupante, dada a ampla disseminação do vírus em aves em todo o mundo e os crescentes relatos de casos em mamíferos, incluindo humanos", afirmou Sylvie Briand, diretora de Preparação e Prevenção de Epidemias e Pandemias da OMS, em comunicado.

A gripe H5N1 é uma doença respiratória grave, com uma variedade de sintomas observados, de leves a fatais. A taxa de mortalidade entre os casos relatados com infecção pelo H5N1 ao longo dos anos é superior a 50%, esclarece o comunicado da OMS.

"A OMS leva a sério o risco desse vírus e pede maior vigilância de todos os países", finaliza Briand.

