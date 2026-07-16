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SAÚDE

São Paulo confirma primeiro caso de gripe aviária em ave silvestre em 2026

Até o momento, o Estado não registrou nenhum caso da doença em humanos

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Gripe aviária foi identificada em uma irerê encaminhada para zoológico Gripe aviária foi identificada em uma irerê encaminhada para zoológico  - Foto: Qwito/Wikemidia Commons

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O Laboratório Federal de Defesa Agropecuária em São Paulo (LFDA-SP), vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, confirmou na quarta-feira, 15, o primeiro caso de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) no Estado em 2026.

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA) afirmou, em nota, que a doença foi diagnosticada em uma irerê que havia sido resgatada em uma área urbana e encaminhada ao zoológico de Guaíra, município pertencente ao Departamento Regional de Barretos.

O material para análise foi coletado pela Defesa Agropecuária, órgão da SAA, em 8 de julho. A IAAP é uma forma de gripe aviária que provoca doença grave e alta mortalidade em aves.

Diante do caso, a Defesa Agropecuária adotou medidas sanitárias, incluindo a interdição do trânsito de animais no zoológico e a investigação epidemiológica e vigilância ativa em três granjas existentes em um raio de 10 quilômetros do local do foco. Dessas, duas estão em período de vazio sanitário e não têm aves em suas dependências.

O órgão afirmou que o consumo de aves e ovos não transmite a doença. Segundo a SAA, em humanos, a infecção ocorre principalmente por contato direto com aves infectadas. Por isso, a população deve seguir as orientações do Serviço Veterinário Oficial (SVO) e não tocar em aves que possam apresentar sinais clínicos.

A Defesa Agropecuária deve ser acionada imediatamente caso ocorra alguma suspeita da doença ou identificação de aves mortas

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES) também acompanha o cenário da gripe aviária no Estado, em conjunto com a SAA e com a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil).

A pasta elaborou em 2023 e atualizou em 2025 o Plano de Contingência para coordenar ações para o enfrentamento em casos de influenza aviária em humanos.

Até o momento, o Estado não registrou nenhum caso da doença em humanos. "A pasta está realizando, também, o monitoramento dos munícipes envolvidos na notificação do caso mencionado", afirmou

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