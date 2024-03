Gripe: campanha de vacinação começa nesta segunda-feira (25); veja quem deve se imunizar

A- A+

Começa nesta segunda-feira (25) a campanha de vacinação contra a gripe nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul para os grupos de risco.

Devem ser vacinadas crianças menores de 6 anos, idosos com mais de 60 anos, gestantes, puérperas, profissionais de saúde, professores e indígenas, entre outros.

Tradicionalmente realizada em todo o Brasil entre os meses de abril e maio, neste ano, a imunização foi antecipada em razão do aumento da circulação de vírus respiratórios no país.

As doses já foram distribuídas e algumas cidades, como São Paulo, começaram a vacinar ainda na sexta-feira. Outros municípios do Rio de Janeiro, Santa Catarina e Distrito Federal também iniciaram a aplicação.

Na região Norte, o governo federal mudou a estratégia da campanha e imunizou a população entre novembro e dezembro de 2023, atendendo às particularidades climáticas locais.

Aumento de casos

"Desde o ano passado, estamos observando uma antecipação de circulação de vírus respiratórios em geral. Então, esse ano nós vamos antecipar a campanha para proteger a população, principalmente os idosos, as gestantes, os profissionais de saúde, da educação e todas as pessoas que são elegíveis, para que a gente possa estar com a população protegida antes do inverno”, explicou a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ethel Maciel.

Os casos de gripe entre idosos estão aumentando, de forma paralela aos casos de Covid-19 e do VSR em crianças, de acordo com a Fiocruz. O atual cenário epidemiológico no país é de aumento de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em praticamente todo o território nacional.

“Em crianças pequenas, de até dois anos de idade, a incidência da circulação do VSR no país tem gerado aumento expressivo nas ocorrências de SRAG, superando a Covid-19. Por outro lado, a reversão da tendência da Covid no Centro-Oeste e Sudeste e a desaceleração na região Sul se refletem na diminuição dos novos casos de SRAG na população a partir de 50 anos. Isso mascara o aumento de casos por influenza nessas faixas etárias, que se observa no Nordeste, Sudeste e Sul”, afirma Marcelo Gomes, pesquisador do Programa de Computação Científica da Fiocruz (Procc/Fiocruz) e coordenador do InfoGripe.

