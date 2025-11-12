A- A+

SAÚDE 'Gripe masculina': homens realmente exageram seus sintomas quando estão gripados? Médico explica Segundo especialista, as mulheres têm uma vantagem biológica no combate a infecções graças ao hormônio estrogênio, que ajuda a fortalecer o sistema imunológico

Muitos homens afirmam que as gripes que eles sentem são piores e mais fortes do que das mulheres. O termo “gripe masculina” até possui seu próprio significado no Dicionário Oxford que o define como um resfriado ou mal-estar menor experimentado por um homem que se acredita exagerar a gravidade de seus sintomas.

Mas um médico de emergência americana, com milhares de seguidores em suas redes sociais, afirmou que pode haver uma explicação médica válida para esse comportamento, afirmando que tudo se resume ao fato de os sistemas imunológicos de homens e mulheres reagirem às doenças de maneira diferente.

Joe Whittington, conhecido por seus dois milhões de seguidores no TikTok como Dr. Joe, compartilhou um vídeo revelando que as mulheres têm uma vantagem biológica no combate a infecções graças ao hormônio estrogênio, que ajuda a fortalecer o sistema imunológico e permite que o corpo elimine os vírus com mais eficiência.

Segundo ele, os homens têm um perfil hormonal muito diferente. Níveis mais elevados de testosterona podem, na verdade, diminuir ligeiramente o sistema imunológico, dificultando o combate a doenças virais.

"A diferença mais crucial não é apenas a eficácia com que o corpo elimina uma infecção, mas sim como a doença é sentida depois que o sistema imunológico entra em ação. Durante infecções virais, os homens produzem mais citocinas inflamatórias", disse ele. "Então, embora a resposta imunológica deles não seja melhor, na verdade a sensação é pior - mais fadiga, mais dores no corpo, mais mal-estar."

Joe também salientou que as mulheres, por experiência própria, muitas vezes estão mais habituadas a seguir em frente mesmo quando se sentem desconfortáveis.

"As mulheres estão acostumadas a seguir em frente com menstruação, parto, cuidados com os filhos, etc., a rotina nunca para”, afirmou.

O vídeo rapidamente gerou debate nos comentários, com muitas mulheres admitindo que a explicação pelo menos parcialmente corroborava o que haviam observado em casa, enquanto outras afirmavam que o teatro por si só já dizia tudo.

Confira o vídeo com a explicação (em inglês):

#immunesystem #MedicalEducation #menvswomen original sound - Dr. Joe, M.D. @drjoe_md Ever heard of the "man flu"? Turns out, it might not be entirely in their heads. Some research suggests that men might feel harsher symptoms during viral infections because of differences in hormones and immune responses. Estrogen may enhance immune defenses, while testosterone can sometimes dampen them, potentially making certain illnesses hit harder. While this certainly isn't the case for every viral infection, nor for every man or woman, there is some biological basis for it. #sciencefacts

Veja também