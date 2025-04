A- A+

Gripe ou resfriado? Saiba identificar os sintomas e como diminuir os sinais incômodos das infecções É possível diferenciá-los com base na intensidade e na frequência com que aparecem

Muitas pessoas estão sentindo os sintomas de gripes, resfriados e outras infecções respiratórias, no começo dessa onda de frente fria, que muitas vezes, deixam um rastro de tosse e coriza por dias a fio.

Apesar de os sintomas da gripe e resfriado serem parecidos, afetando as mesmas regiões do corpo, é possível diferenciá-los com base na intensidade e na frequência com que eles aparecem. Confira as diferenças nos sinais de cada infecção:

Sintomas da influenza (gripe)

A febre é o principal diferencial entre a gripe, a Covid-19 e o resfriado. Isso porque na gripe – uma infecção pelo vírus Influenza – o sintoma é muito mais comum. Diante de um quadro febril, portanto, há mais chances de ser uma situação gripal, porém a febre, por si só, não garante o diagnóstico da doença.

De acordo com o Instituto Butantan — responsável por produzir a vacina da gripe usada no Brasil —, os principais sintomas são:

Febre súbita;

Tosse (geralmente seca);

Dor de cabeça;

Dores musculares e articulares;

Mal-estar;

Dor de garganta;

Coriza.

Os sinais da gripe costumam durar de cinco a sete dias, sendo que a tosse pode levar duas semanas ou mais para desaparecer.

Sintomas do resfriado

O resfriado tem sintomas mais leves que a gripe, sendo mais semelhantes com os sinais da Covid-19. Eles costumam durar de três a quatro dias, mas podem se prolongar em fumantes, chegando a até 10 dias. As crianças são as mais acometidas pela doença – provocada pela infecção por um adenovírus. Em caso de sinais, é importante realizar o teste para a Covid-19, uma vez que apenas ele será capaz de confirmar qual é o diagnóstico. Os principais sintomas do resfriado são:

Coriza (nariz escorrendo com secreção aquosa e transparente);

Nariz entupido;

Espirros;

Dor de garganta;

Febre baixa (mais comum em crianças — adolescentes e adultos não costumam apresentar).

Como diminuir os sintomas?

Um novo estudo revelou que um truque simples é capaz de diminuir em até três dias a duração do mal-estar. Realizado pela Universidade de Southampton e publicado na revista Lancet, a pesquisa acompanhou 19.475 pessoas durante três invernos no Reino Unido. Metade deles pegou um resfriado em algum momento da pesquisa.

Aqueles que usaram sprays nasais três vezes ao dia, assim que começaram a sentir os primeiros sintomas, melhoraram em 12 dias. As pessoas que não usaram demoraram 15 dias para se recuperar.

Os pesquisadores usaram sprays comerciais vendidos como “primeira proteção” e também uma solução salina feita em casa com água fervida, sal e uma pitada de bicarbonato de sódio. Ambos funcionaram igualmente.

"Tivemos resultados bastante notáveis. Acho que isso é essencialmente uma virada de jogo para o resfriado comum. O spray testado contém um ácido suave que supostamente mata os vírus e uma molécula de polímero que os elimina. Mas descobrimos que a solução salina era igualmente eficaz”, afirma o autor principal do estudo, professor Paul Little.

O pesquisador explica que os sprays levariam os vírus até o fundo da garganta, que seriam engolidos e levados até o estômago.

O estudo descobriu que aqueles que usaram os sprays tornaram-se significativamente menos propensos a procurar antibióticos no seu médico, o que poderia conter o problema crescente da resistência aos antibióticos.

