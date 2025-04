Gripe, resfriado ou Covid? Saiba identificar os sintomas e como diminuir o incômodo

A- A+

Com a chegada do outono e as frentes frias ao Brasil, muitas pessoas já começam a ter os sintomas de infecções respiratórias, como gripes, resfriados e até mesmo a Covid-19.



Apesar do quadro geral dessas doenças ser parecido, afetando as mesmas regiões do corpo, é possível diferenciar os sintomas com base na intensidade e na frequência com que eles aparecem.



Para identificar os quadros de infecções respiratórias, também é preciso estar atento ao padrão epidemiológico do entorno. De acordo com o pediatra, infectologista e presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, Renato Kfouri, é importante ficar de olho nas informações relacionadas à época de cada vírus.



— Imagine: você está no inverno, em plena estação de influenza, quando a cada 10 testes que você colhe, cinco vem positivos para influenza. Logo, a chance de um quadro de febre com sintoma respiratório ser influenza naquele momento é muito maior — afirma. — Mas, claro, isso tudo fica no campo das probabilidades estatísticas, o diagnóstico correto deve ser, obviamente, feito por exames laboratoriais confirmatórios.



Confira as diferenças nos sinais de cada infecção:



Sintomas da influenza (gripe)



A febre é o principal diferencial entre a gripe, a Covid-19 e o resfriado. Isso porque na gripe – uma infecção pelo vírus Influenza – o sintoma é muito mais comum. Diante de um quadro febril, portanto, há mais chances de ser uma situação gripal, porém a febre, por si só, não garante o diagnóstico da doença.



De acordo com o Instituto Butantan — responsável por produzir a vacina da gripe usada no Brasil —, os principais sintomas são:



Febre súbita;

Tosse (geralmente seca);

Dor de cabeça;

Dores musculares e articulares;

Mal-estar;

Dor de garganta;

Coriza



Os sinais da gripe costumam durar de cinco a sete dias, sendo que a tosse pode levar duas semanas ou mais para desaparecer.





Sintomas do resfriado



O resfriado geralmente tem sintomas mais leves que a gripe. Eles costumam durar de três a quatro dias, mas podem se prolongar em fumantes, chegando a até 10 dias. As crianças são as mais acometidas pela doença – provocada pela infecção por um adenovírus. Em caso de sinais, é importante realizar o teste para a Covid-19, uma vez que apenas ele será capaz de confirmar qual é o diagnóstico. Os principais sintomas do resfriado são:



Coriza (nariz escorrendo com secreção aquosa e transparente);

Nariz entupido;

Espirros;

Dor de garganta;

Febre baixa (mais comum em crianças — adolescentes e adultos não costumam apresentar)



Sintomas da Covid-19



Apesar de ter sintomas relativamente parecidos com a gripe, o que é mais característico de quadros de Covid-19 é a presença de sintomas que afetem diversos sistemas do corpo e não só o respiratório, como é comum em quadros de influenza e resfriado, afirma Alexandre Naime Barbosa, chefe do Departamento de Infectologia da Unesp e coordenador científico da Sociedade Brasileira de Infectologia. Os sintomas da Covid-19 incluem:



Febre;

Tosse seca;

Fadiga;

Dor de garganta ;

Congestão nasal;

Dor de cabeça;

Dores musculares;

Perda de olfato;

Perda de paladar

Barbosa acrescenta que, em alguns casos, também podem surgir sintomas gastrointestinais, como diarreia e náuseas, e, nos casos moderados a graves, observa-se dificuldade para respirar, dor no peito e níveis reduzidos de oxigênio no sangue, especialmente em indivíduos com comorbidades ou imunossuprimidos.



Como diminuir os sintomas?



Em quadros de gripe, resfriado e casos leves a moderados da Covid-19, o tratamento é feito de acordo com os sintomas, mas medidas já tradicionais como repouso, hidratação adequada e alimentação balanceada são fundamentais.



Mas, de acordo com Barbosa, em casos de Covid, é recomendado, acompanhar a saturação de oxigênio com oxímetro, especialmente em pessoas com maior risco, sendo necessária atenção médica imediata se os níveis caírem abaixo de 94%.



Ele também destaca que, casos leves podem evoluir para formas graves da doença, principalmente para pessoas acima dos 60 anos e imunossuprimidos.



Para esses grupos, é recomendada a utilização do antiviral nirmatrelvir/ritonavir, vendido com o nome comercial de Paxlovid. O medicamento, disponibilizado gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mediante prescrição médica e avaliação clínica, deve ser usado até o 5º dia do início dos sintomas, com o objetivo de reduzir o risco de hospitalização e morte.



No caso de resfriados, um novo estudo revelou que um truque simples é capaz de diminuir em até três dias a duração do mal-estar. Realizado pela Universidade de Southampton e publicado na revista Lancet, a pesquisa acompanhou 19.475 pessoas durante três invernos no Reino Unido. Metade deles pegou um resfriado em algum momento da pesquisa.



Aqueles que usaram sprays nasais três vezes ao dia, assim que começaram a sentir os primeiros sintomas, melhoraram em 12 dias. As pessoas que não usaram demoraram 15 dias para se recuperar.



Os pesquisadores usaram sprays comerciais vendidos como “primeira proteção” e também uma solução salina feita em casa com água fervida, sal e uma pitada de bicarbonato de sódio. Ambos funcionaram igualmente.



“Tivemos resultados bastante notáveis. Acho que isso é essencialmente uma virada de jogo para o resfriado comum. O spray testado contém um ácido suave que supostamente mata os vírus e uma molécula de polímero que os elimina. Mas descobrimos que a solução salina era igualmente eficaz”, afirma o autor principal do estudo, professor Paul Little.



O pesquisador explica que os sprays levariam os vírus até o fundo da garganta, que seriam engolidos e levados até o estômago.



O estudo descobriu que aqueles que usaram os sprays tornaram-se significativamente menos propensos a procurar antibióticos no seu médico, o que poderia conter o problema crescente da resistência aos antibióticos.

