FERIADO Grito da República: confira o funcionamento dos serviços essenciais em Olinda Por conta do feriado municipal, alguns serviços municipais terão sua programação ou horário de atendimento alterado

Na próxima segunda-feira (10), Olinda celebra um dos episódios mais marcantes da história do Brasil, o Grito da República, feriado municipal na cidade. Por isso, alguns serviços municipais terão sua programação ou horário de atendimento alterado.

A data remete ao momento histórico no qual o capitão-mor Bernardo Vieira de Melo, em 1710, proclamou no Senado da Câmara o primeiro grito em defesa da independência do Brasil. O episódio foi um feito que antecedeu a Inconfidência Mineira e a Revolução Americana.

Confira o funcionamento dos serviços essenciais em Olinda:

Órgãos municipais

Não haverá expediente nas repartições públicas da Prefeitura de Olinda, incluindo as escolas da rede municipal de ensino.

Saúde

Os serviços de urgência e emergência funcionarão normalmente, em regime de plantão 24 horas, no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) de Peixinhos e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio Doce.

Mercados públicos

Os mercados da cidade abrem em horário habitual, das 6h às 19h, mas sem a realização da feira livre.

Coleta de lixo

A coleta domiciliar ocorrerá normalmente, seguindo os horários de funcionamento de cada bairro.

Ciclofaixa de Lazer e Turismo

A ciclofaixa não será ativada neste feriado, já que funciona apenas aos domingos e feriados de âmbito nacional.

