Grito da República: confira o funcionamento dos serviços essenciais em Olinda
Por conta do feriado municipal, alguns serviços municipais terão sua programação ou horário de atendimento alterado
Na próxima segunda-feira (10), Olinda celebra um dos episódios mais marcantes da história do Brasil, o Grito da República, feriado municipal na cidade. Por isso, alguns serviços municipais terão sua programação ou horário de atendimento alterado.
A data remete ao momento histórico no qual o capitão-mor Bernardo Vieira de Melo, em 1710, proclamou no Senado da Câmara o primeiro grito em defesa da independência do Brasil. O episódio foi um feito que antecedeu a Inconfidência Mineira e a Revolução Americana.
Leia também
• Festa do Morro 2025: veja detalhes dos esquemas de segurança, saúde e trânsito
• Caso Esther: polícia prende suspeita de envolvimento na morte de menina encontrada em cacimba
• Chefe da Polícia Civil de Pernambuco é exonerado do cargo; governo anuncia substituto
Confira o funcionamento dos serviços essenciais em Olinda:
Órgãos municipais
Não haverá expediente nas repartições públicas da Prefeitura de Olinda, incluindo as escolas da rede municipal de ensino.
Saúde
Os serviços de urgência e emergência funcionarão normalmente, em regime de plantão 24 horas, no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) de Peixinhos e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio Doce.
Mercados públicos
Os mercados da cidade abrem em horário habitual, das 6h às 19h, mas sem a realização da feira livre.
Coleta de lixo
A coleta domiciliar ocorrerá normalmente, seguindo os horários de funcionamento de cada bairro.
Ciclofaixa de Lazer e Turismo
A ciclofaixa não será ativada neste feriado, já que funciona apenas aos domingos e feriados de âmbito nacional.