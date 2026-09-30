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Avião Gritos e sangue: passageiros relatam a angústia a bordo do voo da flydubai Aeronave perdeu cerca de 17 mil pés de altitude em um minuto após um incidente na cabine e fez um pouso de emergência na Arábia Saudita

Quando o voo FZ 1073 da flydubai, que voava de Dubai para Tel Aviv, se aproximava da fronteira jordaniana, nesta quarta-feira (30), os passageiros souberam de repente que algo estava errado quando o avião começou a perder altitude rapidamente.

Foi como "se tivéssemos uma grande turbulência, mas não havia turbulências", contou o passageiro Almog Italie à AFP em Tabuk, no noroeste da Arábia Saudita, onde o avião teve que fazer um pouso de emergência.

Segundo dados do portal de monitoramento aéreo Flightradar, o avião da companhia de baixo custo flydubai caiu bruscamente às 05h21 GMT (02h21 de Brasília), passando de 34.000 pés de altitude para menos de 17.000 em apenas um minuto.

Italie comparou o que sentiu quando o avião perdeu milhares de pés de altitude em questão de segundos a uma "montanha-russa".

Ele estava entre os 174 passageiros a bordo, segundo dados da imprensa israelense.

Segundo contou, em dado momento, viu "um enorme caos na parte da frente da aeronave, perto da cabine de comando".

"Entendemos que um dos pilotos tinha esfaqueado o outro, que os passageiros e membros da tripulação tinham assumido o controle", acrescentou, após chegar a Tel Aviv.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que foi ao aeroporto Ben Gurion e elogiou os "heróis" que "impediram um desastre maior".

Outro passageiro, Shaim Nazarovitz, descreveu o voo como "absolutamente assustador".

"Ouvi gritos, gente histérica. Em um momento, você perde o chão. Não está mais ali, não está mais entre os vivos", comentou.

"Dia de loucos"

O avião "estava realmente a ponto de cair" e foi só "graças ao engenho de muitas pessoas que contiveram o copiloto e o neutralizaram" que todos os passageiros chegaram sãos e salvos, contou outra passageira, Miryam Shira Ohayon, no aeroporto de Tabuk.

Ela pegou o voo para assistir a uma cerimônia em memória de seu irmão, morto durante o ataque do movimento islamista palestino Hamas em 7 de outubro de 2023.

Havia "muito sangue" e os passageiros "estavam muito nervosos, achavam que iam morrer", contou.

Em fotos enviadas à AFP por um dos passageiros, alguns - inclusive crianças - aparecem em um salão do aeroporto. Uns estão sentados no chão e vê-se um homem com uma camiseta branca e calças manchadas de sangue.

Em um vídeo gravado dentro do avião, que foi publicado pelos israelenses nas redes sociais, um passageiro, com uma ferida aberta na cabeça, pedia ajuda e avisava que pousariam na Arábia Saudita, país com o qual Israel não tem relações diplomáticas.

"Estamos aqui durante um ataque no avião. Acabamos de neutralizar os terroristas e nos preparamos para aterrissar", dizia o homem em hebraico.

"Se alguém me ouvir: precisamos de ajuda. Estamos prestes a aterrissar em Tabuk, aparentemente na Arábia Saudita. Uma área desconhecida. Todos os passageiros estão bem, exceto o piloto", acrescentou, antes de insistir: "Precisamos de ajuda".

Horas depois, já em Tel Aviv, a tensão parecia ter diminuído.

"Foi um dia de loucos. Felizmente para nós, tudo acabou bem", concluiu Almog Italie, antes de lembrar como foi a escala improvisada que tiveram que fazer na Arábia Saudita.

"Fomos recebidos gentilmente. Fizeram de tudo para que nos sentíssemos em casa, como convidados", acrescentou.

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