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INTERNAICONAL Groenlândia aprova acordo de segurança com Dinamarca e EUA após meses de pressão de Trump Legisladores da Groenlândia votaram 16 a 0 a favor do acordo, com sete abstenções

A Groenlândia aprovou nesta terça-feira, 3, o acordo entre a ilha, a Dinamarca e os Estados Unidos para fortalecer a segurança no Ártico e no Atlântico Norte, após meses de pressão do presidente dos EUA, Donald Trump, que buscava controlar o território semiautônomo de um aliado da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte).

O acordo trilateral abre caminho para mais bases americanas na Groenlândia e ameniza as tensões causadas pelos repetidos apelos de Trump para que a vasta ilha passe a fazer parte dos Estados Unidos. O objetivo do acordo é reforçar a presença militar dos EUA na Groenlândia, mas manter a ilha autônoma sob controle dinamarquês.

O acordo continuaria válido caso a Groenlândia venha a optar pela independência. Os legisladores da Groenlândia votaram 16 a 0 a favor do acordo, com sete abstenções.

Trump, a primeira-ministra dinamarquesa Mette Frederiksen e o primeiro-ministro da Groenlândia, Jens-Frederik Nielsen, assinaram o acordo em setembro, à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova York.

Os legisladores dinamarqueses devem debater o acordo ainda este mês. O acordo "entrará em vigor" assim que os "processos parlamentares necessários do Reino da Dinamarca, em conjunto com a Groenlândia, forem concluídos".

*Com informações da Associated Press (AP).

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial.

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