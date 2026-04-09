São Paulo
GRU Airport diz que operações já estão sendo retomadas parcialmente
Segundo a empresa, a paralisação foi causada por uma interrupção geral no controle de tráfego aéreo
A administração do aeroporto de Guarulhos, a GRU Airport, informou pouco antes das 10h30 desta quinta-feira (9) que os pousos e decolagens no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, foram momentaneamente paralisadas pela manhã, mas já estão sendo retomadas parcialmente.
Segundo a empresa, a paralisação foi causada por uma interrupção geral no controle de tráfego aéreo na região de São Paulo (TMA-SP) e não tem relação com nenhuma ocorrência neste aeroporto.
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A paralisação nos pousos e decolagens também atingiu o Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista.