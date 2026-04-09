Qui, 09 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta09/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
São Paulo

GRU Airport diz que operações já estão sendo retomadas parcialmente

Segundo a empresa, a paralisação foi causada por uma interrupção geral no controle de tráfego aéreo

Reportar Erro
Avião da Latam em Guarulhos Avião da Latam em Guarulhos  - Foto: Aviação Guarulhos JPD/Reprodução

A administração do aeroporto de Guarulhos, a GRU Airport, informou pouco antes das 10h30 desta quinta-feira (9) que os pousos e decolagens no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, foram momentaneamente paralisadas pela manhã, mas já estão sendo retomadas parcialmente.

Segundo a empresa, a paralisação foi causada por uma interrupção geral no controle de tráfego aéreo na região de São Paulo (TMA-SP) e não tem relação com nenhuma ocorrência neste aeroporto.

Leia também

• Brasil deve alcançar R$ 742 bi em incentivos financeiros em 2026; especialista alerta para riscos

• Em meio à guerra no Irã, passagens aéreas ficam 31% mais caras no Brasil, mostra pesquisa

• Alckmin: biodiesel reduz exposição do Brasil à geopolítica mundial

A paralisação nos pousos e decolagens também atingiu o Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter