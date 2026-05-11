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PERNAMBUCO Grupo armado atira contra jovens, deixa dois feridos e rouba moto em Goiana Vítimas foram um jovem de 18 anos e um adolescente de 17

Um jovem de 18 anos ficou ferido após ser baleado por um grupo armado formado por pelo menos cinco pessoas em Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. O caso aconteceu no sábado (9), e vitimou também um adolescente de 17 anos, que foi atingido no pé.

O crime foi gravado por imagens de uma câmera de segurança. É possível ver a vítima em cima de uma moto, conversando com outro rapaz quando os criminosos entram na rua e começam a atirar contra eles.

O registro captura ainda o momento em que o grupo corre pela rua em direção à vítima, que foge deixando a motocicleta no local. O adolescente, que conversava com o jovem que acabou sendo baleado, também escapou entrando em uma residência.

Depois da correria, um dos bandidos, que usava uma camisa amarrada na cabeça, pega a moto que estava com as vítimas e deixa o local levando o veículo. Ninguém foi preso.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o jovem de 18 anos, que foi encontrado baleado em via pública. Ele deu entrada numa unidade hospitalar de Goiana, com perfurações de arma de fogo, e seu estado de saúde não foi informado.

Já o adolescente de 17 anos ferido no pé "não corre risco de morte", de acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).

A Polícia Civil segue investigando o caso por meio da delegacia Seccional de Goiana.

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