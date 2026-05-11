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Grupo armado atira contra jovens, deixa dois feridos e rouba moto em Goiana

Vítimas foram um jovem de 18 anos e um adolescente de 17

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Grupo armado atira contra jovens, deixa dois feridos e rouba moto em GoianaGrupo armado atira contra jovens, deixa dois feridos e rouba moto em Goiana - Foto: Câmeras de segurança/Reprodução

Um jovem de 18 anos ficou ferido após ser baleado por um grupo armado formado por pelo menos cinco pessoas em Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. O caso aconteceu no sábado (9), e vitimou também um adolescente de 17 anos, que foi atingido no pé.

O crime foi gravado por imagens de uma câmera de segurança. É possível ver a vítima em cima de uma moto, conversando com outro rapaz quando os criminosos entram na rua e começam a atirar contra eles.

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O registro captura ainda o momento em que o grupo corre pela rua em direção à vítima, que foge deixando a motocicleta no local. O adolescente, que conversava com o jovem que acabou sendo baleado, também escapou entrando em uma residência.

Depois da correria, um dos bandidos, que usava uma camisa amarrada na cabeça, pega a moto que estava com as vítimas e deixa o local levando o veículo. Ninguém foi preso.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o jovem de 18 anos, que foi encontrado baleado em via pública. Ele deu entrada numa unidade hospitalar de Goiana, com perfurações de arma de fogo, e seu estado de saúde não foi informado.

Já o adolescente de 17 anos ferido no pé "não corre risco de morte", de acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).

A Polícia Civil segue investigando o caso por meio da delegacia Seccional de Goiana.

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