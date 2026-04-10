Grupo armado explode agência do Banco do Brasil no interior de Minas Gerais
Segundo a Polícia Militar, cerca de dez pessoas participaram da investida por volta das 3h
Uma agência do Banco do Brasil foi alvo de explosão criminosa na madrugada desta sexta-feira, 10, em Guidoval, na Zona da Mata mineira. A ação provocou destruição na estrutura do prédio, mas ainda não há informações sobre o total dos valores roubados durante o crime.
Segundo a Polícia Militar, cerca de dez pessoas participaram da investida por volta das 3h. O grupo cercou a unidade, utilizou explosivos e atingiu ao menos um caixa eletrônico.
Imagens registradas por moradores mostram os suspeitos encapuzados e armados posicionando os artefatos na entrada da agência momentos antes da detonação. Ainda de acordo com a PM, parte do grupo permaneceu armada na área externa, dando cobertura enquanto outros executavam o plano.
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Na fuga, os envolvidos bloquearam vias da região com barricadas formadas por veículos incendiados e pneus. Equipes atuam nas buscas, mas, até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Federal foi acionada para acompanhar o caso.
Ainda segundo informações da PM, na manhã desta sexta-feira, um dos veículos utilizados na ação foi localizado abandonado na zona rural de Rodeiro, cidade vizinha a Guidoval.