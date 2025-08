A- A+

ASSALTO Grupo com ao menos 15 criminosos armados invade e faz arrastão em condomínio em Moema Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado, a quadrilha rendeu moradores e roubou pertences, dinheiro e um veículo

Um grupo formado por ao menos quinze criminosos armados invadiu um condomínio residencial no bairro Indianópolis, na região de Moema, zona sul da cidade de São Paulo no último sábado, 2. Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado, a quadrilha rendeu moradores e roubou pertences, dinheiro e um veículo.

A ocorrência foi registrada por volta das 23 horas na Alameda dos Anapurus. "As vítimas, com idades entre 18 e 63 anos, contaram que os assaltantes, utilizando máscaras, luvas e armas de fogo, acessaram o condomínio com um controle remoto cadastrado para um dos apartamentos", disse a SSP.

Conforme a investigação, os bandidos renderam o porteiro, desligaram as câmeras e aguardaram a chegada de moradores para abordá-los. "As vítimas foram levadas a seus apartamentos, onde foram subtraídos celulares, joias, relógios, dinheiro, talões de cheques, um capacete e um veículo Fiat Argo preto", acrescentou a secretaria da Segurança.

Durante a ação, os moradores foram mantidos sob ameaça com os criminosos exigindo transferências via PIX, que não foram concluídas. Ainda segundo a SSP, alguns celulares foram descartados pelos assaltantes na Avenida Interlagos, onde a Polícia Militar localizou nove aparelhos e uma luva preta.

O caso foi registrado como roubo pelo 27º Distrito Policial (Ibirapuera), que requisitou perícia no local. A ocorrência segue em andamento.

Alta da criminalidade na região

Conforme o Radar da Criminalidade do Estadão, na Alameda dos Anapurus foi registrado o aumento de 6,3% na incidência de crimes. Foram registrados 17 ocorrências nas proximidades em junho deste ano na comparação com o mesmo período do ano passado Sendo a principal incidência, com oito casos, a de roubo de celular.



