A- A+

OPERAÇÃO FRAGRÂNCIA DO CRIME Grupo com atuação interestadual em furto contra comércios e instituições financeiras é alvo da PCPE Foram emitidos dez mandados de prisão, cinco de busca e apreensão domiciliar, além de ordens judiciais de sequestro de bens e bloqueio de ativos financeiros

Uma organização criminosa com atuação interestadual, especializada em furto qualificado contra estabelecimentos comerciais e instituições financeiras, também investigada por lavagem de dinheiro, foi alvo da operação "Fragrância do Crime", realizada pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).

Segundo a polícia, em comunicado divulgado nesta quarta-feira (15), os investigados são recorrentes na prática desses crimes.



Contra o grupo foram emitidos dez mandados de prisão, cinco de busca e apreensão domiciliar, além de ordens judiciais de sequestro de bens e bloqueio de ativos financeiros, expedidos pelo Juízo da 19ª Vara Criminal da Capital.



Os mandados foram cumpridos nessa terça-feira (14), nas cidades do Recife e de Jaboatão dos Guararapes e Abreu e Lima, na Região Metropolitana, e em Caruaru, no Agreste do estado, em ação com 70 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães.

As investigações foram iniciadas em outubro de 2025 e estão vinculadas Diretoria Integrada Especializada, sob a responsabilidade dos delegados João Paulo de Andrade e Diogo Fajardo.



As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da PCPE, contando ainda com o apoio operacional do Comando de Operações e Recursos Especiais (Core), da Gerência de Inteligência e Segurança Orgânica da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, do Grupamento Tático Aéreo (GTA) e da Polícia Civil de Santa Catarina.

Outros detalhes sobre a operação serão divulgados nesta quarta-feira, em coletiva de imprensa no Recife.

Veja também