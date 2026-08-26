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MUNDO Grupo criminoso liberta 48 crianças após pagamento de resgate na Nigéria Uma menina morreu nas mãos da quadrilha e cinco fugiram enquanto eram levadas pelo grupo criminoso

Um grupo criminoso libertou 48 crianças com idades entre sete e 12 anos que haviam sido sequestradas no centro de Nigéria há três semanas, após o pagamento de um resgate, informaram à AFP nesta quarta-feira (26) um chefe local e uma fonte da ONU.

Conhecidos internamente como 'bandidos', esses grupos se dedicam a sequestros e ao roubo de gado. Sua atuação se concentra em comunidades rurais no noroeste e no centro da Nigéria, onde atacam aldeias e saqueiam casas. Alguns impõem extorsões em áreas de mineração e terras agrícolas.

O sequestro em massa mais recente terminou na noite de terça-feira. "Quarenta crianças foram libertadas ontem à noite e as oito restantes foram libertadas hoje, depois que pagamos o resgate", declarou à AFP Abdullahi Sahonrami, chefe tradicional do distrito de Mashegu, no estado de Níger.

Em 5 de agosto, os criminosos haviam reunido 54 crianças que colhiam amendoins em uma fazenda nos arredores da aldeia de Sabon Rijiya e as mantiveram por três dias em seu acampamento na vizinha reserva de animais de Zugurma, mas as libertaram sem exigir qualquer pagamento, explicou Saronhami.

No entanto, a caminho de casa, as crianças foram capturadas por outra quadrilha, leal a Dogo Gide, chefe dos 'bandidos' com vínculos com militantes do grupo jihadista Ansaru, afirmou o dirigente.

As quadrilhas por vezes também estabelecem vínculos com jihadistas do nordeste, com quem colaboram, mas também disputam o controle territorial.

Uma fonte da ONU confirmou a libertação das 48 crianças. "Uma menina morreu nas mãos da primeira quadrilha e cinco fugiram enquanto eram levadas pelo segundo grupo criminoso, deixando 48 em cativeiro", afirmou.

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