CRIME Grupo criminoso sofre acidente após roubar carro e moto em Jaboatão; um suspeito é preso no Recife Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), três suspeitos fugiram

Um grupo criminoso se envolveu em um acidente logo após roubar um carro e uma moto em frente a uma academia em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, nessa terça-feira (27). Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), um deles foi preso no Recife, enquanto os outros três fugiram.

Tudo aconteceu por volta das 18h. Em imagens de câmera de segurança, é possível ver o momento em que os suspeitos chegam em frente à academia em um carro modelo Fox prata.

Dois dos suspeitos abordam uma vítima ainda dentro do veículo Renault Sandero branco. Em seguida, eles retiram a proprietária e levam o carro. Enquanto isso acontecia, outro assaltante rouba uma motocicleta que estava estacionada.

Depois do assalto, o grupo seguiu em direção ao bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife. O suspeito que conduzia a motocicleta caiu, e logo em seguida foi localizado e detido por policiais militares.

"A equipe seguiu no sentido indicado, onde visualizou os veículos das vítimas, logrando êxito na interceptação de uma motocicleta conduzida por um suspeito. Logo em seguida, as vítimas chegaram ao local e reconheceram o envolvido", informou a PMPE, por meio de nota.

Com a captura, dois criminosos a bordo do veículo Renault Sandero branco abandonaram o carro na via e fugiram a pé. Segundo a polícia, relatos de transeuntes assustados dão conta de que os suspeitos desceram do automóvel "portando arma de fogo em punho".

O quarto criminoso, que conduzia o veículo Fox prata, que transportou o grupo à academia, também não foi localizado.

O suspeito que foi preso chegou a ser encaminhado a uma UPA para atendimento médico. "Após alta, [foi] conduzido à Delegacia de Boa Viagem para adoção das medidas cabíveis", completou a polícia.

