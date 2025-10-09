A- A+

Mundo Grupo de 200 militares americanos supervisionará trégua em Gaza Israel contou com o apoio dos Estados Unidos durante boa parte da guerra

Um grupo de 200 militares americanos será destacado para o Oriente Médio para supervisionar a trégua entre Israel e o movimento palestino Hamas, após o acordo de paz proposto pelo presidente Donald Trump, anunciaram nesta quinta-feira (9) autoridades de Washington.

Num primeiro momento, "haverá 200 pessoas em campo. Seu papel será supervisionar, observar e garantir que não haja violações", informou um alto oficial à imprensa.

Junto com eles, também haverá militares do Egito, do Catar, da Turquia e, provavelmente, dos Emirados Árabes Unidos, acrescentou. Um segundo oficial precisou que "não há intenção de enviar tropas americanas para dentro de Gaza".

