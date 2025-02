Grupo de 21 funcionários que trabalhavam para departamento de Musk se demite em protesto

A- A+

Um grupo de 21 funcionários públicos com experiência em tecnologia pediu demissão nesta terça-feira em vez de ajudar a implementar uma s érie de mudanças no governo federal promovidas pelo bilionário Elon Musk e seu Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês).



Os funcionários trabalhavam no U.S. Digital Service, uma unidade focada em tecnologia dentro do Poder Executivo, que foi rebatizada por Musk e pelo presidente Donald Trump como U.S. Doge Service. As demissões reduziram a equipe, já afetada por cortes anteriores, em cerca de um terço.

"Não usaremos nossas habilidades como tecnólogos para comprometer sistemas governamentais essenciais, colocar em risco dados sensíveis dos americanos ou desmantelar serviços públicos críticos", escreveu o grupo em uma carta endereçada a Susie Wiles, chefe de Gabinete de Trump. "Não emprestaremos nossa experiência para executar ou legitimar as ações do Doge."

As demissões, relatadas anteriormente pela Associated Press, ocorrem enquanto Musk e seus aliados iniciam uma reestruturação radical do tamanho e do escopo do governo federal, promovendo demissões, encerrando contratos e tentando fechar agências inteiras.

Mais recentemente, Musk causou confusão entre milhões de funcionários federais ao emitir uma diretriz exigindo que detalhassem seu trabalho na semana anterior como condição para manterem seus empregos. Vários indicados por Trump instruíram os funcionários de suas agências a ignorar a ordem de Musk, enquanto os trabalhadores recebiam informações contraditórias sobre a necessidade de cumpri-la.

A demissão em massa na unidade de tecnologia é a mais recente ação de resistência dos funcionários federais contra a drástica reforma do governo promovida por Trump e Musk. Outros servidores realizaram protestos públicos, entraram com processos e até gravaram membros da equipe de Musk para identificá-los.

"As ações do Doge — demitir especialistas técnicos, lidar de forma inadequada com dados sensíveis e prejudicar sistemas críticos — contradizem sua missão declarada de 'modernizar a tecnologia e o software federal para maximizar a eficiência e a produtividade governamental'", dizia a carta. "Essas ações não são compatíveis com a missão para a qual nos juntamos ao U.S. Digital Service: oferecer melhores serviços ao povo americano por meio da tecnologia e do design."

Veja também