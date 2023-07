Grupo de 97 baleias-piloto encalham no litoral da Austrália e governo sacrifica 45 animais

A- A+

Um grupo de quase cem baleias-piloto de barbatanas longas encalhou no litoral da Austrália. Apesar dos esforços para resgate, os animais estavam em sofrimento e mais da metade já havia morrido no período de dois dias. Após exames veterinários, o governo do país optou por sacrificar os animais restantes.

Baleias-piloto foram registradas no local na terça-feira (25)

O fenômeno das baleias-piloto encalhadas nas praias é comum na Austrália e na Nova Zelândia.

"Voluntários e todos os outros tentaram conduzir os animais para o fundo do mar, mas eles voltaram para a praia", disse à AFP uma porta-voz do serviço de Parques e Meio Ambiente.

"Nesse caso, os veterinários os examinaram e foi decidido que, para seu bem-estar, deveriam ser sacrificados", acrescentou.

O responsável pela operação de resgate, Peter Hartley, agradeceu às pessoas que tentaram salvar as baleias pelo "enorme esforço" em águas de baixa temperatura.

Por dois dias, voluntários tentaram garantir a sobrevivência dos animais

"É provavelmente uma das decisões mais difíceis em meus 34 anos trabalhando com a vida selvagem", disse ele a jornalistas nesta quinta-feira.

O primeiro registro do encalhe dos animais foi feito na terça-feira (25). Na ocasião, o Serviço de Parques e Vida Selvagem da Austrália Ocidental informou que cerca de 70 animais estavam encalhados na praia de Cheynes. Com o passar dos dias, 97 animais foram registrados no local e, na quinta-feira (27), o governo da Austrália optou pelo sacrifício dos animais que ainda estavam vivos no local.

Cerca de 250 voluntários se juntaram a 100 especialistas em vida selvagem em uma luta em vão para salvar os animais na quarta-feira.

Em outubro passado, cerca de 500 baleias-piloto morreram após ficarem encalhadas nas Ilhas Chatham, um remoto arquipélago da Nova Zelândia.

Os cientistas não conseguiram explicar por que as baleias encalham sozinhas, mas alguns pesquisadores dizem que pode ser porque chegam muito perto da costa para se alimentar.

