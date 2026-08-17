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INVESTIGAÇÃO Grupo de adolescentes é apreendido após denúncia de estupro coletivo em escola no Cabo Cinco jovens foram encaminhados para a Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase); eles são suspeitos de estuprar duas meninas de 14 anos

Cinco estudantes suspeitos de praticarem estupro coletivo contra duas meninas de 14 anos dentro de uma escola municipal no Cabo de Santo Agostinho, foram apreendidos pela Polícia Civil de Pernambuco e encaminhados para uma unidade da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase) nesta segunda-feira (17).

A investigação envolve dois casos de violência contra mulheres cometidos em uma mesma instituição de ensino, localizada no bairro de Charnequinha. Os cinco alunos apreendidos teriam estuprado as duas adolescentes dentro de uma sala de aula nos dias 4 de julho e 3 de agosto.

De acordo com Luanny Porto, advogada que acompanha o caso, o crime mais recente teria ocorrido por volta das 12h, durante o horário do intervalo.

Segundo ela, a vítima foi abordada pelos cinco adolescentes investigados enquanto retornava sozinha para a sala de aula que estava vazia.

Agressão

Conforme o relato apresentado pela advogada, a vítima foi derrubada e agredida antes da violência sexual. Ainda de acordo com a representante, os meninos teriam intimidado a adolescente para que ela não contasse o que havia acontecido.

"Segundo as vítimas, as janelas estavam fechadas com TNT ou papelão, porque seria apresentado um filme. Quando ela entrou na sala, eles apagaram a luz. A sala já estava escura por conta da vedação na janela e dificultou ainda mais a visão ao apagar a luz. Foram de quatro a cinco meninos, sendo que um deles ficou segurando a porta", relatou Luanny Porto.

Investigação

Em nota, a Funase destacou que não pode “confirmar a localização de nenhum adolescente que esteja ou venha a ser atendido pelo sistema socioeducativo”. A conduta faz parte de uma regra de segurança e proteção utilizada para casos que envolvem menores de idade.

A Polícia Civil de Pernambuco, entretanto, confirmou o cumprimento de mandados de apreensão dos cinco adolescentes, afirmando que todos foram encaminhados para a Unidade de Atendimento Inicial (UNIAI), onde seguem à disposição do Ministério Público de Pernambuco (MPPE).





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