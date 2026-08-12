Grupo de alta periculosidade por homicídios relacionados à disputa territorial é alvo de operação

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Um grupo criminoso considerado de alta periculosidade, suspeito de homicídios, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, extorsão, posse e comércio ilegal de armas de fogo são alvos da operação "Revocatio", deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), nesta quarta-feira (12).



Estão sendo cumpridos nove mandados de prisão, dois mandados de busca e apreensão domiciliar, além de ordens judiciais de sequestro de bens e bloqueio de ativos financeiros, nas cidades do Recife, Igarassu, Abreu e Lima e Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).



Segundo a PCPE, as investigações iniciaram em agosto de 2023 durante a apuração de um homicídio registrado no bairro do Totó, na Zona Oeste do Recife.



"A partir do aprofundamento das diligências, foi possível identificar a existência de uma organização criminosa estruturada e armada, com atuação nos bairros de Totó, Curado I e áreas adjacentes, na capital pernambucana", explicou a corporação.

Ainda segundo a PCPE, o objetivo da operação é desarticular o grupo criminoso considerado de alta periculosidade e responsável por diversos homicídios relacionados à disputa territorial, com atuação na Paraíba e em vários bairros da RMR.



A operação está sob a responsabilidade dos delegados Diego Jardim e Mariana Martins, que devem apresentar outros detalhes em coletiva de imprensa nesta quarta-feira.



A ação conta com o apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco, da Gerência de Inteligência e Segurança Orgânica da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização e da Polícia Civil da Paraíba (PCPB).

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