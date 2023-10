Grupo de brasileiros está alojado em escola em Gaza; Brasil avisa Israel para não bombardear

A- A+

Um grupo de 13 brasileiros está alojado em uma escola católica situada na Faixa de Gaza, enquanto aguarda o retorno para o Brasil. O Escritório de Representação do Brasil em Ramallah, na Cisjordânia, informou nesta quarta-feira (11) que vai avisar ao governo de Israel sobre a presença dessas pessoas, para que a unidade de ensino não seja bombardeada. As forças israelenses iniciaram uma contraofensiva após ter sofrido um ataque de terroristas do Hamas, no último sábado.

Ao todo, 28 brasileiros residentes na Faixa de Gaza aguardam uma operação para serem retirados da área conflagrada e retornar ao Brasil. O grupo inicialmente era formado por 30 pessoas, mas duas desistiram de serem resgatadas.

"A fim de reuni-los e protegê-los, estamos hospedando 13 integrantes do grupo de brasileiros em uma escola católica: Sister Rosary School. Os restantes 15 preferiram aguardar em suas casas. Informaremos Israel deste fato, a fim que o local não seja bombardeado", afirmou o embaixador Alessandro Candeas, chefe do Escritório de Representação do Brasil em Ramallah.

