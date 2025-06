Grupo de Convivência levará festa de São João para o Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa

A- A+

O Grupo de Convivência Edusa Pereira, ligado ao Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa (HECPI), se reunirá nesta sexta-feira (13), a partir das 8h, para celebrar uma festa de São João com música e comidas típicas.

O momento será realizado no hospital, que é uma unidade de saúde da Prefeitura do Recife e fica na Avenida Recife, no bairro da Estância, Zona Sul do Recife.

A comemoração ainda contará com uma apresentação cultural do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais em Saúde e Previdência Social no Estado de Pernambuco (Sindsprev).

Formado por idosos atendidos no ambulatório e internamento do HECPI, o grupo também conta com a presença de moradores idosos de comunidades próximas à unidade.

Durante a celebração junina, os membros vão convidar os pacientes da Sala de Espera do Ambulatório para se juntarem à ação e entrarem no grupo.

A atividade é guiada pela equipe interdisciplinar do hospital e conta com a participação dos integrantes desde a organização até a escolha da programação.

Para Kylvia Martins, coordenadora de Apoio Psicossocial do HECPI e uma das idealizadoras do grupo, a iniciativa também visa a saúde dos participantes, mas de uma maneira diferente da usual.

“Antes, eu não entendia como era importante esse tipo de atividade para a população idosa. Eu sempre falava que precisávamos garantir acesso à saúde, mas fui compreendendo que saúde não é só uma consulta clínica. Saúde é também promover uma festa de São João, onde eles próprios escolheram as músicas e vão poder resgatar memórias”, disse a coordenadora.

“Eu os vi comentando que iriam se encontrar no centro da cidade para comprar a roupa que vão usar. Quando três pessoas idosas vão se encontrar para comprar um tecido de chita, dividir para fazer um adereço, isso é socializar e isso é saúde. Com a cultura a gente consegue agregar muito”, completou.

Conscientização

Junho é o mês de enfrentamento à violência contra a população idosa e ficou conhecido como Junho Violeta. Diversas instituições, como o Grupo de Convivência Edusa Pereira, estão realizando ações para uma maior conscientização da causa.

Criado há mais de dois anos, o grupo se reúne mensalmente para compartilhar vivências e falar sobre saúde, além de participarem de atividades culturais e lúdicas.

“O grupo é realmente um espaço de proteção onde eles se sentem confortáveis para discutir temas que eles nunca conseguiram falar sobre. Aqui, eles conseguem enxergar que as violências sofridas durante toda a vida não são naturais. Muitas vezes, eles não podem levar essas discussões para família e aí o grupo se torna o lugar onde eles podem ser quem quiserem e perguntar, sem receio”, destacou Kylvia.

Segundo dados do Disque 100, em 2024, das 657,2 mil denúncias registradas no canal, 179,6 mil foram contra pessoas com 60 anos ou mais, sendo negligência, tortura psíquica e risco à saúde as violências mais frequentes.



