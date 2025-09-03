Grupo de defesa dos direitos humanos denuncia 10 mortes em protestas na Indonésia
Os distúrbios foram provocados pelo descontentamento com a situação econômica e os benefícios concedidos aos parlamentares
Pelo menos 10 pessoas morreram nos protestos violentos da semana passada na Indonésia, informou nesta quarta-feira uma organização de defesa dos direitos humanos.
Os distúrbios foram provocados pelo descontentamento com a situação econômica e os benefícios concedidos aos parlamentares.
O movimento ganhou força após a circulação de um vídeo que mostra a morte de um entregador durante a operação de uma unidade paramilitar.
A Comissão Nacional dos Direitos Humanos informou na quarta-feira que recebeu relatos de que 10 pessoas morreram nos protestos.
"Há indícios de que algumas foram vítimas do uso excessivo da força por parte das autoridades", afirmou Anis Hidayah, diretora do grupo.
A organização também relatou mais de 900 feridos e milhares de detidos, a maioria já liberada.
"Muitos locais ainda não relataram suas informações, é possível que os números aumentem", disse Anis.
A AFP já havia registrado as mortes de pelo menos seis pessoas desde a semana passada nos protestos.
Os distúrbios registrados em várias cidades da Indonésia são os mais graves desde a chegada ao poder do presidente Prabowo Subianto e obrigaram o chefe de Estado a reverter os benefícios para os parlamentares.
Outras ONGs, como a Fundação de Assistência Legal da Indonésia e a Anistia Internacional, também relataram 10 mortos e dezenas de feridos nos protestos.