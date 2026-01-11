A- A+

Irã Grupo de direitos humanos relata pelo menos 192 mortes em protestos no Irã Número de mortos pode ser maior

Pelo menos 192 pessoas morreram em duas semanas de protestos contra o governo e a pressão econômica no Irã, informou um grupo de direitos humanos neste domingo (11).

"Desde o início dos protestos, a organização Iran Human Rights confirmou a morte de pelo menos 192 manifestantes", afirmou a ONG sediada na Noruega, acrescentando que o número de mortos pode ser muito maior, pois uma interrupção na internet os impediu de verificar os dados por vários dias. O número de mortos anterior era de 51.

