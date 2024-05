A- A+

Recife Grupo de estudantes entre 12 e 15 anos denunciam professor da rede municipal do Recife por assédio Vítimas são todas do sexo feminino

Um grupo de estudantes denunciou um professor de matemática de uma unidade de ensino municipal do Recife pelo crime de assédio.



O caso veio à tona depois que os pais das vítimas buscaram o Conselho Tutelar do bairro de Areias, na Zona Oeste da capital, na última terça-feira (30).

"A gente encaminhou o caso para a Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA)", informou o conselheiro tutelar Nando Uber.



Segundo o profissional, as vítimas possuem entre 12 e 15 anos e são todas do sexo feminino. A quantidade de adolescentes não foi informada.

Além de assédio, as vítimas relataram terem sofrido ameaça e constrangimento, de acordo com o conselheiro tutelar.

Os casos ocorreram na Escola Municipal Marechal Rondon, no bairro de Tejipió, na Zona Oeste, onde o professor atuava e as vítimas estudam.

A Secretaria de Educação do Recife informou que está ciente do ocorrido, já conversou com o grupo de pais e responsáveis sobre as denúncias de assédio e que o docente está afastado das atividades na unidade de ensino.

"Todos os encaminhamentos legais já estão sendo tomados para a resolução do caso. A Secretaria de Educação do ressalta que irá acompanhar de perto as investigações e que é contra a todo e qualquer tipo de assédio ou violência dentro das unidades de ensino que compõem a Rede Municipal do Recife", informou a pasta de educação.

A Polícia Civil de Pernambuco afirma que registrou a ocorrência e que as investigações seguem até a completa elucidação dos fatos.

Veja também

BRASIL Quase 70% dos residentes em terras indígenas tem menos de 30 anos