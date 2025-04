A- A+

BAIXADA FLUMINENSE Grupo de evangélicos é confundido com milicianos durante culto no Rio, e mulher é morta Corpo de Sebastiana Luiz da Silva, de 57 anos, foi levado para o IML de Nova Iguaçu

Um grupo de religiosos foi alvo de tiros durante um culto evangélico em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na noite desse domingo (13).



Sebastiana Luiz da Silva, de 57 anos, foi baleada e morreu no Hospital Municipal de Belford Roxo (HMBF). Segundo testemunhas, ela teria sido confundida com uma miliciana.



A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 39º BPM (Belford Roxo) foi acionada para uma ocorrência de lesão corporal na Travessa do Caranguejo, próximo ao bairro Babi. No local, os agentes foram informados sobre o resgate da vítima.

Testemunhas apontaram traficantes do Morro do Sapo como suspeitos. Eles teriam confundido a roupa dos fiéis com uma usada por milicianos da região.

O corpo de Sebastiana foi removido do hospital às 3h10 e levado para o Instituto Médico Legal de Nova Iguaçu.

