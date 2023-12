A- A+

Festa de fé Grupo de fiéis saiu da Prefeitura do Recife em direção ao morro para celebrar Nossa Senhora O percurso seguiu pela Ponte do Limoeiro e chegou até a avenida Norte, onde centenas de fiéis aguardavam o cortejo

Uma multidão de fiéis participa da procissão em homenagem ao Dia de Nossa Senhora da Conceição, celebrado nesta sexta-feira, 8 de dezembro. Os devotos se reuniram no início da tarde em frente à Prefeitura do Recife, na área central da Cidade, de onde saíram em direção ao Morro da Conceição, na Zona Norte da Capital.

O percurso seguiu pela Ponte do Limoeiro e chegou até a avenida Norte, onde centenas de fiéis aguardavam o cortejo. Arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson acompanha a procissão e destaca a importância da santa para os devotos.

“Nossa Senhora da Conceição do Morro, mesmo não sendo a padroeira oficial do Recife, ela aglutina pessoas do Recife, da Região Metropolitana e até de fora. Porque Maria é a face da bondade, da ternura e da misericórdia”, comentou.

Dois trios elétricos acompanham a procissão enquanto os fiéis caminham em direção ao Morro da Conceição. Ao longo da avenida Norte, muitos devotos fazem fila para registar a passagem do andor com a imagem de Nossa Senhora.

Entre a população, histórias de devoção, fé e agradecimento. Recém-nomeado em um concurso público, Fernando Paulo, de 33 anos, conta, emocionado, que o momento é de gratidão à Nossa Senhora.

“Eu sofri um acidente. Ontem à noite eu recebi uma carta de nomeação de um concurso público. Eu não tenho nem palavras, é só agradecer”, comentou, com os olhos marejados.

Dona Maria das Graças, de 54 anos, cuidadora de idoso, conta que a Santa representa tudo em sua vida. “Ela representa tudo mesmo. Se você tem fé, então a gente aqui ora por você e por todos nós”, disse.

A assistente social Mayara Regina, de 30 anos, também falou sobre sua devoção à Nossa Senhora da Conceição.

“Desde pequena eu acompanho a procissão. Moro próximo ao Morro da Conceição e a gente cresceu com essa fé”, frisou.

Após percorrer a Avenida Norte, o cortejo seguirá pela Estrada do Morro da Conceição até a Praça da Conceição. Às 19h, com a chegada da procissão, será realizada a Solene Celebração de Enceramento da 119ª Festa de Nossa Senhora da Conceição do Morro.

