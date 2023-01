Grupo de idosos invade farmácia e furta medicamentos no Rio de Janeiro

A- A+

Três idosos invadiram e furtaram uma farmácia no Engenho Novo, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na madrugada de segunda-feira (09). O caso aconteceu na Rua Barão do Bom Retiro, por volta das 2h. Segundo o gerente do estabelecimento, o grupo levou apenas medicamentos de referênci medicamentos de referência e caros, como um anticoagulante que custa R$ 350. O prejuízo foi calculado em R$ 70 mil.

Só levaram medicamentos de marca, todos da linha de referência. Não levaram genéricos ou similares. A gente não tem ideia do prejuízo, mas esvaziaram várias prateleiras, e não tiveram um tipo específico de medicamento, levaram de tudo. Foi muita coisa, conta Wallace da Conceição, gerente da farmácia.

Em imagens feitas por câmeras de segurança, é possível observar que uma mulher e dois homens, todos idosos, entram no estabelecimento e usam uma lanterna para ajudar no furto. No entanto, um deles não enxerga uma bicicleta no corredor e ao esbarrar, reclama, gesticulando. Os três não parecem estar armados.

O trio, que usa máscaras faciais como disfarce, esvazia inúmeras prateleiras da farmácia em um período de cerca de 35 minutos. A fuga é feita, segundo o gerente do estabelecimento, em um carro modelo Fiorino, que foi estacionado na porta da loja.

O caso é investigado pela 25ª DP (Engenho Novo), que realiza diligências para identificar a autoria do crime.

Segundo a Polícia Militar, não houve acionamento para a ocorrência. No entanto, assim que o 6ºBPM (Tijuca) tomou conhecimento do fato, o policiamento na região foi reforçado. Em nota, a corporação afirmou também que cerca de 30% das prisões realizadas pela unidade no mês de dezembro foram de criminosos que praticam furtos em residências e estabelecimentos comerciais.

Veja também

PERNAMBUCO Detran-PE informa que emissão de CNH e demais documentos está normalizada