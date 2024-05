Grupo de jornais britânicos alerta Apple sobre planos de bloqueio de anúncios, diz FT

A- A+

Um grupo de jornais do Reino Unido alertou a Apple a respeito do impacto eventual de qualquer movimento da empresa para adotar uma ferramenta chamada "apagador da web", em tradução literal, que seria capaz de bloquear anúncios.

De acordo com os jornais, isso colocaria em risco a sustentabilidade do jornalismo, noticiou o Financial Times.

A Apple está se preparando para uma série de mudanças relacionadas à inteligência artificial (IA) este ano. Nesta semana, a agência Bloomberg noticiou que a empresa americana mantém conversas com a OpenAI, dona do ChatGPT, para incluir características de IA no novo iPhone.

Em outra frente, o jornal The New York Times relatou que a empresa quer apresentar uma atualização da Siri, sua assistente virtual, durante a Conferência Mundial de Desenvolvedores, em junho.

De acordo com o FT, a Apple quer incluir um recurso de privacidade baseado em IA no navegador Safari na próxima atualização do software iOS 18. Com ele, seriam removidos anúncios ou outros conteúdos indesejados dos sites.

900 publicações britânicas

A Associação de Mídia de Notícias, que representa 900 publicações de âmbito nacional, regional ou local no Reino Unido, enviou uma carta à empresa, argumentando que isso levanta preocupação quanto ao impacto nas receitas digitais do setor.

Entre as publicações que fazem parte da associação estão The Times, The Guardian e The Daily Telegraph.

De acordo com o FT, a carta afirma que o jornalismo profissional requer financiamento "e a publicidade é uma fonte de receita chave". A Apple não comentou o assunto.

A associação também ressalta outros aspectos, além do impacto do mercado publicitário, para a sustentabilidade do setor. O texto argumenta que há o risco de alteração seletiva do conteúdo de artigos. A carta reivindica ainda uma reunião com a empresa para discutir as implicações da ferramenta.

Veja também

RIO GRANDE DO SUL Frente fria derruba as temperaturas no sul do Brasil; confira a previsão