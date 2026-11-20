COP31
Grupo de países pede na COP31 "transição clara" para abandonar combustíveis fósseis
Nove países, incluindo Panamá, Espanha, Guatemala e França, defende o abandono dos combustíveis fósseis
Um grupo de pelo menos nove países, incluindo Panamá, Espanha, Guatemala e França, pediu nesta sexta-feira (20), no último dia oficial de negociações da COP31, na Turquia, uma "transição clara" para abandonar os combustíveis fósseis.
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"Em resposta à crise energética, precisamos acelerar a saída progressiva dos combustíveis fósseis e desenvolver roteiros com esse objetivo", afirma o documento, após a circulação de um segundo rascunho da declaração política que não menciona o abandono do petróleo, do carvão e do gás.