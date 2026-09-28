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Operação Mercador Grupo é alvo da polícia por desviar armas para facções e movimentar mais de R$ 100 milhões Investigação aponta uso de documentos falsos e fraudes em registros de CAC para obter armamentos que chegavam ao Comando Vermelho e ao Bonde do Maluco (BDM)

A Polícia Civil faz uma operação nesta segunda-feira (28) contra um grupo suspeito de desviar armas e munições para organizações criminosas. Chamada de “Operação Mercador”, a ação mira suspeitos de atuar no comércio ilegal de armamentos, falsificação documental, fraudes na obtenção de registros de Colecionadores, Atiradores e Caçadores (CAC) e lavagem de dinheiro. Os agentes cumprem 56 mandados de prisão e de busca e apreensão contra pessoas ligadas aos investigados. No Rio de Janeiro, os agentes atuam na Barra da Tijuca, Niterói, São Gonçalo e São João de Meriti. Até o momento, quatro pessoas foram presas.

As investigações apontaram que o grupo utilizava documentos falsos, laudos psicológicos fraudulentos, comprovantes de residência e vínculos de trabalho fictícios para obter documentos que permitissem o acesso a armas e munições. Segundo a polícia, eles contavam com intermediários que atuavam em procedimentos relacionados à obtenção de Certificados de Registro (CR) de Colecionadores, Atiradores e Caçadores (CAC).

Após a aquisição formal dos armamentos, as armas eram desviadas para o mercado clandestino e chegavam às mãos de integrantes de organizações criminosas. O inquérito identificou armas obtidas por meio do esquema com criminosos do Bonde do Maluco (BDM) e do Comando Vermelho (CV). Entre as armas identificadas estão fuzis, carabinas e pistolas de diferentes calibres.

A investigação também identificou que o grupo mantinha uma estrutura para movimentar o dinheiro obtido com a venda das armas. Segundo a polícia, as empresas relacionadas aos alvos apresentavam características incompatíveis com as atividades econômicas declaradas, além de alterações societárias e movimentações financeiras consideradas atípicas. Os agentes analisaram relatórios financeiros e constataram movimentações superiores a R$ 100 milhões.

Principal alvo mora na Barra

Um dos principais alvos da operação possui um endereço cadastrado em um condomínio residencial na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio. De acordo com a polícia, ele é apontado como um dos principais articuladores da organização criminosa, atuando no comando e na coordenação do esquema.

A investigação ainda apontou que a organização possuía atuação interestadual, com ramificações identificadas na Bahia, no Rio de Janeiro, no Ceará e no Rio Grande do Sul, além de outros endereços relacionados aos investigados. Por essa razão, a ação é realizada por policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) e da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), em conjunto com a Polícia Civil da Bahia.

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