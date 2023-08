A- A+

EUA Grupo é flagrado roubando loja da Gucci em Beverly Hills; veja vídeo Imagens mostram pelo menos nove homens fugindo do estabelecimento, em Los Angeles, com produtos nas mãos

Uma loja da marca de luxo Gucci foi assaltada nessa segunda-feira (31) no shopping Century City, situado no bairro de Beverly Hills, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Um vídeo flagrou o momento em que pelo menos nove homens são vistos saindo correndo da loja por volta das 15h10, no horário local. As imagens viralizaram nas redes sociais.



Grupo é flagrado roubando loja da Gucci em Beverly Hills - https://t.co/uWFVx9XsIe pic.twitter.com/xbAwlrIUt5 — Folha de Pernambuco (@folhape) August 1, 2023

Nesta terça-feira, o Departamento de Polícia de Los Angeles confirmou que houve o assalto. A corporação, no entanto, não informou se os suspeitos estavam armados ou se alguém ficou ferido.

Clientes do centro comercial registraram a fuga dos ladrões. Nas imagens também é possível ver um segurança caminhando em meio aos vários assaltantes, sem poder de reação.

De acordo com o Los Angeles Times, os criminosos fugiram em um SUV branco e um Kia vermelho. O jornal americano não conseguiu informações sobre a quantidade de mercadorias roubadas nem a confirmação da quantidade exata de ladrões que participaram da ação.

Procurado, o escritório corporativo da Gucci não comentou.

