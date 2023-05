Grupo é preso suspeito de adulterar validade de alimentos; prática ocorria em residência na Iputinga

A- A+

Cinco homens e uma mulher foram presos, nessa terça-feira (30), suspeitos de integrarem um esquema de adulteração de validade de bebidas e alimentos vencidos no bairro da Iputinga, na Zona Oeste do Recife. Meia tonelada de produtos foi apreendida.



De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco, o local onde a prática ocorria foi descoberto após abordagem a homem que estava com sete big bigs de maconha. Aos agentes, o suspeito disse que estava levando a droga para o trabalho e que faria o consumo do entorpecente com os colegas.



Os policiais do 13º BPM foram até o local de trabalho do suspeito, uma casa às margens da BR-101, onde estavam outros três envolvidos, e constataram que o espaço era usado para a adulteração do vencimento de produtos como bebidas, laticínios, biscoitos e salames.



Segundo a PM, os suspeitos utilizavam um produto químico para apagar as datas de fabricação e validade originais e, depois de passar por um processo de secagem, novas datas eram gravadas nas embalagens dos produtos.



Durante varredura na casa, um outro envolvido chegou em uma caminhonete com meia tonelada de salames e calabresas vencidos ou próximo do vencimento.



Ao ser questionado sobre o ato ilícito, o grupo informou que trabalhava para um homem, residente no bairro da Guabiraba, na Zona Norte do Recife. Os agentes se deslocaram até a casa do suspeito, que foi encontrado no local.



Diante do flagrante, as seis pessoas envolvidas foram presas e encaminhadas junto com os produtos para a Central de Plantões da Capital, no bairro de Campo Grande, na Zona Norte.

