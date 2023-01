Grupo Educacional em Boa Viagem promove Colônia de Férias

A- A+

Para quem está em busca de um local para criançada se divertir em janeiro, a Escola Primeiro Passo, localizada em Boa Viagem, está oferecendo até o dia 20 de janeiro uma colônia de férias voltada para o público a partir de um ano, desde que tenha autonomia para caminhar. As crianças vão poder aproveitar o tempo de férias escolares brincando, se divertindo, fazendo amizades e aprendendo.

As atividades recreativas, voltadas tanto para estudantes da unidade de ensino, quanto para criança de outras instituições, acontecem de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30. Na programação, brincadeiras típicas de acampamento, banho de piscina, contação de história, banho de sabão, pintura e muito mais. Os lanches serão oferecidos pela cantina do colégio, conforme cardápio pré-estabelecido.

Os pais ou responsáveis das crianças podem optar por pacotes diários, ou semanais, ou integral. Para valores e outras informações, os interessados devem entrar em contato com a unidade escolar pelo telefone (81) 33415362.

Pioneiros no Bairro de Boa Viagem com a metodologia sócio-construtivista, a Escola Primeiro Passo e o Colégio Grande Passo surgiram com o intuito de ir além do ensino tradicional da grade curricular. O Grupo Educacional Primeiro Passo e Grande Passo fica na Rua Professor Aurélio de Castro Cavalcanti, 511, em Boa Viagem.

Veja também

Violência Funcionária pública aposentada é agredida em assalto quando pedalava no Centro do Recife: "Fiquei grogue no chão"