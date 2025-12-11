A- A+

Reconhecimento Grupo EQM é destaque em premiação da Fiepe em ESG e Jornalismo A Usina Cucaú e a repórter da Folha de Pernambuco, Maysa Sena, receberam o reconhecimento na Casa da Indústria

O Grupo EQM, presidido pelo empresário Eduardo de Queiroz Monteiro, foi destaque do evento na Casa da Indústria, nesta quinta-feira (11), com a entrega do Prêmio ESG Fiepe e do Prêmio Fiepe de Jornalismo.

A Usina Cucaú foi vencedora da premiação que reconheceu boas práticas de empresas no âmbito da sustentabilidade, governança e responsabilidade social na categoria médio e grande porte com o projeto "Da semente à floresta: reflorestamento e sensibilização ambiental na zona da mata sul".

Segundo a diretora de meio ambiente do Grupo EQM, Claudia Dantas, a atuação do grupo é no sentido de estabelecer diretrizes na preservação da Mata Atlântica, além de ações de conscientização ambiental dentro das unidades.

"Esse prêmio é um fator de grande motivação para nós, porque ele representa um reconhecimento muito relevante dado por uma instituição como a Fiepe. Isso traz uma motivação muito grande para que o trabalho continue sendo realizado", ressaltou a diretora que exaltou a visão do presidente do Grupo EQM.

"É um empresário que compreende que não há como o econômico andar dissociado da preservação da natureza e de uma sociedade que tenha oportunidades de emprego. Então eu acho que um prêmio como esse vem coroar a equipe a partir do nosso presidente pela visão e por tudo que tem investido", concluiu.

O prêmio da Usina Cucaú foi recebido pela assessora ambiental, Sônia Roda, e pela engenheira ambiental, Danielle Cristina, no evento.

Jornalismo

No prêmio que valorizou produção de informação qualificada, repórter da Folha de Pernambuco, Maysa Sena, venceu na categoria internet com a reportagem "Hidrogênio Verde: ciência e inovação a serviço da transição energética”.

Também repórter da Folha de Pernambuco, Vitória Floro, esteve entre as três indicadas ao prêmio da mesma categoria com o trabalho “Pernambuco é hub estratégico no cenário logístico nacional e internacional”.

As duas reportagens abordaram temas que envolvem setores estratégicos para o desenvolvimento econômico do estado.

A repórter premiada destacou o evento organizado pela Fiepe que reconhece a atuação dos jornalistas em Pernambuco.

“Estou muito feliz e honrada por receber este prêmio, fruto de um trabalho que abordou um tema tão relevante e urgente para a sociedade atual: o hidrogênio verde e a transição energética”, iniciou Maysa que valorizou o tema da reportagem.

“Este é um assunto que precisa ser amplamente discutido, não apenas pela imprensa e pelas esferas governamentais, mas também por nós, cidadãos, como parte essencial da sociedade”.

Maysa Sena, repórter da Folha de Pernambuco, recebeu prêmio na Casa da Indústria. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

A categoria reforçou a atuação da Folha de Pernambuco, que teve duas profissionais indicadas ao prêmio.

“Quero aproveitar para agradecer também à minha equipe da Folha de Pernambuco pela oportunidade de desenvolver este projeto. Foi um desafio enriquecedor, que me permitiu não só aprender mais sobre esse tema tão importante, mas também contribuir, enquanto profissional e cidadã, para promover reflexões e debates essenciais para o nosso estado e país”, destacou Maysa.

