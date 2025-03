Grupo Especial: 4 escolas são multadas no Rio por desrespeito a regras

A- A+

Quatro escolas de samba do Grupo Especial foram multadas por infringirem artigos do regulamento do Grupo Especial das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa).

As multas arbitradas serão pagas em dinheiro pelas agremiações e nenhuma delas foi penalizada com a perda de pontos na apuração.

A Unidos da Tijuca foi multada em R$ 80 mil por não retirar suas alegorias na área de dispersão da Passarela do Samba no prazo legal.

Já a Mocidade Independente ide Padre Miguel foi penalizada em R$ 250 mil por desfilar com mais de 30 componentes na diretoria, num total de 44 pessoas.

A Acadêmicos do Salgueiro também foi multada em R$ 250 mil pelo mesmo motivo: desfilar com 56 componentes na diretoria, quando o regulamento permite apenas 30.

A Portela também recebeu multa no valor de R$ 250 mil por desfilar com mais de 100 componentes no final da escola.

O anúncio foi feito pelo locutor oficial das notas da Liesa, Jorge Perlingeiro, antes da abertura dos envelopes com a nota dos 36 jurados que analisaram nove quesitos de julgamento.

