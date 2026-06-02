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Operação Mens Occulta Grupo especializado no tráfico internacional de cocaína é alvo da PF Operação ocorre simultaneamente em três estados: MG, ES e MS

A Operação Mens Occulta da Polícia Federal foi deflagrada, nesta terça-feira (2), para reprimir uma organização criminosa, com atuação no tráfico internacional de drogas, sediada na cidade mineira de Uberlândia.

No período das investigações, os policiais federais apreenderam cerca de 2,9 toneladas de cocaína provenientes da região de Corumbá, em Mato Grosso do Sul.

Segundo a PF, o grupo criminoso é “suspeito de movimentar R$ 70 milhões em valores sem lastro, no período de cinco anos, conforme relatórios de inteligência financeira”.

Os investigados se utilizavam de empresas de fachada para a aquisição de bens de luxo, como ranchos, apartamentos, cavalos de raça, embarcações e veículos.

Operação

De acordo com a PF, a operação conta com a participação de 230 policiais federais. Eles cumprem 25 mandados de prisão preventiva e 49 de busca e apreensão, expedidos pela Subseção Judiciária da Justiça Federal (TRF6), em Uberlândia.

As ações ocorrem nas cidades de Uberlândia, Uberaba, Ituiutaba, Araguari, Centralina, Araporã e Belo Horizonte, em Minas Gerais; Cariacica, no Espírito Santo; e Campo Grande e Corumbá, em Mato Grosso do Sul.

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