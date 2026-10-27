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CRIME Grupo fez live durante agressão que levou à morte de engenheiro Os próprios criminosos filmaram a abordagem à vítima

O engenheiro ambiental e mestrando Marcelo de Oliveira Rocha, de 30 anos, morreu na tarde de anteontem, dois dias após ter sido espancado em Santos, no litoral de São Paulo, depois de participar de um ato político em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O caso é investigado como latrocínio.

O grupo que agrediu o engenheiro ambiental fez uma transmissão ao vivo com celular durante o crime. A Polícia Civil apura o caso para identificar os envolvidos e esclarecer a dinâmica e a motivação do espancamento da vítima. A morte foi confirmada pelo hospital da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), onde ele estava internado.

Em imagens divulgadas pelo portal G1, exibidas ao vivo no TikTok, os próprios criminosos filmam a abordagem à vítima. "É o seguinte, parceiro. Só manda o telefone para nós não te matar. Fala para ele como que é o passinho. Só não deixa ele correr. Dá o telefone, vai. Vai, maluco. Está vendo a tropa, né? A tropa vai te pegar", disse um dos suspeitos. Em seguida, o engenheiro leva um soco, cai no chão e tem os pertences roubados.

Coma induzido

Após a agressão, Marcelo foi internado em estado grave e permaneceu em coma induzido. Ele foi inicialmente levado à Santa Casa de Santos e, posteriormente, transferido para um hospital na capital paulista.

Marcelo havia assistido a uma apresentação da Banda Esquerdantina, na Avenida Conselheiro Nébias, nos arredores do Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulista (Sindipetro). Por volta das 3h, ele se afastou dos amigos para ir ao banheiro. De acordo com nota divulgada pela banda nas redes sociais, o engenheiro foi encontrado inconsciente e socorrido. "Diversas publicações relatam que a agressão seria motivada por homofobia", afirmou o grupo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o caso é investigado pelo 4.º DP de Santos. Até ontem, nenhum suspeito havia sido identificado.

Marcelo fazia mestrado em Ecologia Marinha na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Nas redes sociais, apresentava-se como alguém "apaixonado por mar profundo, vôlei, livros e boa música".

Ele compartilhava diversas fotos de viagens a cidades brasileiras, como Salvador (BA), Rio de Janeiro (RJ) e Tiradentes (MG), e a outros países. A irmã do engenheiro, Julia Rocha, publicou uma mensagem de despedida. "Sua vida foi linda e a minha mais ainda, tendo você ao meu lado. Sua causa foi ganha e você será exemplo, orgulho para sempre de você", escreveu.

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