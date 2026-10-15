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Globo Grupo Globo comunica desligamento de Frederic Kachar e reforça independência editorial dos veículos Editora Globo reforça seu compromisso com a ética e a transparência e reafirma a absoluta independência editorial do jornalismo de seus veículos

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O Grupo Globo comunicou nesta quinta-feira o desligamento do diretor-geral de Mídia Impressa e Rádio, Frederic Kachar. A decisão ocorre após a revelação de conversas privadas mantidas com o banqueiro Daniel Vorcaro entre outubro de 2023 e julho de 2025. Abaixo a nota oficial.

O Grupo Globo comunicou hoje o desligamento do diretor-geral de Mídia Impressa e Rádio, Frederic Kachar. O conteúdo das conversas privadas mantidas com Daniel Vorcaro entre outubro de 2023 e julho de 2025, às quais a empresa teve acesso ontem, revela uma relação inadequada do executivo com um anunciante.

A Editora Globo reforça seu compromisso com a ética e a transparência e reafirma a absoluta independência editorial do jornalismo de seus veículos, premissa essencial de sua atuação. O protagonismo da cobertura crítica, isenta e independente que tem feito do caso Master é a demonstração concreta do compromisso inegociável de seus veículos com os Princípios Editoriais do Grupo Globo.

A empresa reconhece os 29 anos de dedicação de Kachar ao desenvolvimento de seus negócios de mídia e informa que o nome de seu substituto à frente da Editora Globo e do Sistema Globo de Rádio será divulgado em breve.

Comunicação Globo Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2026

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