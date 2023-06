Grupo interministerial combate violência financeira contra idosos

A- A+

Após mostrar o resultado de sua harmonização facial nesta terça-feira, Stenio Garcia movimentou as redes sociais e acabou virando meme. Usuários comentaram o procedimento e passaram a comparar o ator com outras personalidades, como a Monja Coen, e até personagens de desenhos.

À coluna da Patrícia Kogut, ele afirmou que motivação para realizar a operação foi a vontade de voltar para o mercado. Aos 91 anos, o ator tem duas propostas para o teatro, mas contou que sente saudade da televisão e que “não quer se aposentar”. Seu último trabalho na TV foi em “Filhas de Eva”, série da Globo de 2021.

"Estava com pelanca caída por excesso de exercícios físicos. Acha que eu fiz para ficar bonito? Fiz para voltar para o mercado. E as críticas? Caguei" diz ele, que fez tratamento com ácido hialurônico no rosto e laser no pescoço.

No Twitter, palavras relacionadas ao ator ficaram entre os assuntos mais comentados. Bino, por exemplo, nome do personagem de Stenio no seriado "Carga pesada", chegou a entrar na lista dos termos mais publicados na plataforma entre os usuários do Brasil. Veja publicações que comentaram a harmonização do ator nas redes:

